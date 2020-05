Der Sport- und Trainingsbetrieb im Breitensport ist wieder erlaubt. Am Freitag soll in Rheinland-Pfalz die aktualisierte Landesverordnung zur Coronabekämpfung in Kraft treten. Dann wird auch klar sein in welchem Umfang der Breitensport in dem Bundesland von den neuen Beschlüssen profitieren kann.

Rheinland-Pfalz erlaubt in der Corona-Pandemie den Freizeit- und Breitensport im Freien wieder. Das bestätigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Wettkämpfe dürfe es aber noch nicht geben. Bestimmte Individual- und Paarsportarten wie Tennis oder Golf waren schon seit 20. April wieder erlaubt. Am Donnerstag soll die neue Landesverordnung beschlossen werden. Dann werden auch die neuen Regelungen für den Breiten- und Freizeitsport bekannt gemacht, die ab Freitag in Kraft treten sollen. Rheinland-Pfalz wird außerdem in der kommenden Woche einen Stufenplan für u.a. den Sportbetrieb in allen öffentlichen und privaten Indoor-Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern sowie Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen vorlegen. Sport nur unter klaren Bedingungen Bund und Länder hatten in einer Konferenzschalte grünes Licht für den Trainingsbetrieb gegeben, jedoch unter klaren Bedingungen: Es muss gewährleistet sein, dass eine ausreichende Distanz von 1,5 bis 2 Metern möglich ist. Dazu muss der er Sport kontaktfrei und unter freiem Himmel ausgeübt werden. Möglich ist dies bei Sportarten wie Tennis, Golf oder Leichtathletik. Outdoor-Sport in BW unter Auflagen erlaubt - Fitness-Studios sollen folgen Darüber hinaus haben die Spitzenverbände des Deutschen Sportbundes Konzepte mit Übergangsregeln für ihre Sportarten entwickelt, die demnoch besseren Schutz vor Coronavirus-Infizierungen dienen sollen. So dürfen im Golf und Tennis nur eigene Bälle benutzt werden oder Kanuten und Ruderer zunächst nur im Einer trainieren. Für Mannschaftssportarten beginnt es mit Individualtraining, bevor Übungen in Kleinstgruppen erlaubt sein werden.