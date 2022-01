Wie die kleinen Sportvereine in Rheinland-Pfalz überleben

per Mail teilen

Sie leiden alle: Die Kinder, die Vereine und auch der Sport. Es geht ins dritte Corona-Jahr und irgendwie hat sich der Sport in Rheinland-Pfalz durchgekämpft. Bisher - doch es bleibt schwierig.

Schwer betroffen durch die verschiedenen Corona-Maßnahmen sind vor allem die Kinder. Beim JSV Speyer beispielsweise hat Mira Hofmann, stellvertretende Vereinsvorsitzende, bittere Erfahrungen gemacht: "Einige haben nicht mal die Freunde gesehen. Dann fehlt natürlich nicht nur die Bewegung, sondern es fehlen auch die sozialen Kontakte und die soziale Kompetenz. Also: Auch mal zu warten, Rücksicht auf andere zu nehmen, sich an Regeln zu halten. Oder auf einem Bein zu hüpfen." Das müsse man jetzt alles wieder trainieren und nachholen, sagt Hofmann.

Landessportbund: Mitgliederschwund bei vielen Vereinen

Nachholbedarf gibt es auch bei den Mitgliedern. "Das erste Corona-Jahr hat unsere Sportvereine 54.000 Mitglieder gekostet", bilanziert der Landessportbund (LSB). Ganz wenige Vereine, wie etwa die Mainz Athletics, zweimaliger Deutscher Meister im Baseball, sind vom Mitgliederschwund verschont geblieben. Doch die meisten dürften Erfahrungen wie Mira Hofmann gemacht haben: "Vor allem die, die noch nicht so lange dabei waren, die noch nicht die Bindung an den Verein hatten, die sind verständlicherweise ausgetreten. Da haben wir einen Schreck gekriegt", sagt die Vereinsvorsitzende des JSV Speyer. "Denn wenn 100 Mitglieder austreten, summiert sich das auf einige tausend Euro an Mitgliederbeiträgen, die einfach fehlen."

Den Vereinen fehlt das Geld

Am meisten fehlt Geld. Die vergleichsweise kleinen Vereine, die - wie die Ringer von Alemannia Nackenheim - sogar Bundesliga-Mannschaften stellen, sind von den Corona-Beschränkungen besonders hart getroffen. Keine Einnahmen, während die Ausgaben gleich bleiben. Hier helfen Sponsoren. Und wenn man sich umhört, fällt ein Name immer wieder: Lotto. Lotto ist in Rheinland-Pfalz von den Sportbünden getragen. Und Lotto unterstützt 160 Vereine im Land. Weil die aber wegen Corona ihre Werbe-Zusagen oft nicht einhalten konnten, ließ man sich etwas einfallen: sogenannte Kompensationsverträge.

Lotto RLP unterstützt kleine Sportvereine

Das heißt: Als Ersatz für ausgefallene Werbemaßnahmen wurde etwas Neues gemacht. Das reichte vom Online-Video bis zur Trikot-Werbung. "Ohne das wäre für uns schon früh Feierabend gewesen", sagt Stephan Vielmuth, der Vorsitzende der Bundesliga-Ringer aus Nackenheim. "Dann wäre sicherlich keine Bundesliga mehr möglich gewesen."

Bei allen Problemen mit den Begleiterscheinungen der Pandemie, hat der Landessportbund eine gute Nachricht zu vermelden: Noch gibt es keinen einzigen Sportverein im Land, der wegen Corona Insolvenz anmelden musste - bis auf die Planinsolvenz des 1. FC Kaiserslautern. Dennoch bleiben es schwierige Zeiten.