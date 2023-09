Am Freitagmittag haben bei einer Trauerfeier in Pforzheim Familie und Freunde Abschied von René Weller genommen. Die Box-Legende war am 22. August nach einer langen Demenzerkrankung gestorben.

Rund eine Woche nach dem Tod von René Weller sind Familie, Weggefährten und Prominente nach Pforzheim gekommen - etwa 40 Gäste waren anwesend. Sie wollten Abschied nehmen von der Box-Legende - und den "Champ" auf dem letzten Abschnitt seines Weges begleiten. Der mehrfache Deutsche und Europameister im Leichtgewicht galt als eine der schillerndsten Figuren des Boxsports. Er starb vergangene Woche im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Demenzerkrankung. Rund 40 Gäste bei der Trauerfeier für René Weller in Pforzheim "Sein Leben war das Boxen, ich stand an zweiter Stelle. Ich hab das immer akzeptiert." Mit einer bewegenden Rede nahm René Wellers Ehefrau Maria am Freitagmittag Abschied von ihrem Mann. Unter den Trauergästen waren auch Ex-Profi-Boxer Arthur Abraham und –René Wellers langjähriger Trainer Ulli Wegener. Während der Zeremonie wurden Lieder von Peter Maffay gespielt, René Wellers Lieblingssänger. Danach schrieben die Gäste ihre Namen und eine Widmung auf den Sarg. Pforzheim Boxen Pforzheimer Box-Legende René Weller ist tot Der ehemalige Box-Europameister René Weller ist tot. Der Pforzheimer starb am Dienstag (22.8.) im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Demenz-Erkrankung. 5:00 Uhr Die Morningshow SWR3 Die Trauerfeier fand im kleinen Rahmen statt, so war es der Wunsch von René Wellers Ehefrau Maria. Sie hatte die Feier schon vor dessen Tod geplant. Statt Blumen und Kränze zu schicken, hatte sie auf Instagram die Fans um ein letztes "Wegegeld" gebeten, um ihrem Mann den "Chauffeur in den Himmel zu finanzieren". Wann die Einäscherung nun stattfindet, wurde nicht bekannt gegeben.