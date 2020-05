Kaum eine Sportart ist so von der Corona-Pandemie betroffen wie der Kampfsport. Körperkontakt ist dort natürlicher Bestandteil. Trotzdem finden Vereine kreative Wege, mit den Beschränkungen umzugehen.

Das war ein harter linker Haken, der im März den Kampfsport auf die Bretter geschickt hat. Doch Kämpfer wissen: Einstecken gehört dazu, man darf sich nur nicht unterkriegen lassen. So wie Yacinth Kouadio, Gründer des Sportvereins “Boxring Stuttgart” und selbst leidenschaftlicher Boxer.

Der 34-Jährige hat auf die Beschränkungen reagiert und den Trainingsbetrieb seines Vereins komplett ins Internet verlagert. Daran dürfen sogar nicht nur die rund 200 Mitglieder teilnehmen, sondern jeder, der Lust hat: “Wir wollten in dieser schweren Zeit auch unseren Beitrag als Verein leisten und stellen deshalb unsere Online-Trainings allen kostenlos zur Verfügung”, sagte Kouadio gegenüber SWR Sport.

Die digitalen Trainingseinheiten unterscheiden sich natürlich stark vom normalen Trainingsbetrieb. Der Fokus wird noch stärker als sonst auf Fitness gelegt. “Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Koordination - das alles sind Sachen, die man auch von zu Hause trainieren kann.” so der Boxtrainer. Vielen Mitgliedern gehe es sowieso vordergründig um die Fitness und da könne man auch jetzt gut dranbleiben.

Virtuelle Trainingspartner bei der "Padworkchallenge"

Zum Beispiel mit “Schattenboxen”: Das Kämpfen mit einem imaginären Gegner ist auch sonst Teil des Trainingsplans, steht aber jetzt natürlich noch höher im Kurs. Damit die Athleten nicht komplett zu Schattenboxern werden, bietet der Boxring bei der Padworkchallenge online sogenanntes Pratzentraining an: In einem frei zugänglichen Video tritt Kouadio als virtueller Sparringspartner auf. Eine Minute folgt der Trainierende dort den Abwehrbewegungen des Trainers mit seinen Schlägen. Das Training diene dazu, “den Boxer auf verschiedene Situationen einzustellen, seine Reflexe zu trainieren und wie in unseren Videos neue Kombinationen zu lehren.”, erzählt Kouadio.

"Kata": Kür statt Kampf

Auch andere Kampsportarten finden digitale Lösungen. Beim Karate gibt es sogar schon Online-Wettkämpfe. Im April traten Athleten aus aller Welt in der Disziplin “Kata” gegeneinander an. Die Wettkampfform ist mit einer Kür im Turnen zu vergleichen. Der Karateka filmt sich dabei selbst im Wohnzimmer oder Trainingsraum, während er verschiedene Karate-Bewegungen ausführt.

Für Hansi Speidel, Geschäftsführer des Karateverbands Baden-Württemberg, kann das aber auf Dauer nicht den normalen Sport ersetzen: “Karate lebt davon, dass du deine Techniken am Gegner anwenden kannst. Es geht viel um Verteidigen und das geht nun einmal nur, wenn man angegriffen wird.”

Der Trainingsbetrieb ist im Moment enorm eingeschränkt, nach aktueller Regelung dürfen im Freien maximal fünf Personen auf 1000 Quadratmetern trainieren. Ab kommender Woche soll auch wieder in Hallen trainiert werden können, allerdings nur, wenn jeder Person 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen.

Hoffen auf Normalität

Speidel bezeichnet diese harten Einschränkungen als “Farce” und hofft auf ein Umdenken in der Politik. Er wünscht sich, dass auch wieder größere Gruppen in einer Halle trainieren können, solange der Mindestabstand gewahrt wird. Verständnis hat er trotzdem: “Ich weiß, dass es im Moment sehr schwierig ist für die Politik, aber ich hoffe, dass die Regelungen mit der Zeit angepasst werden.” Ein kontaktloser Trainingsbetrieb unter Einhaltung des Mindestabstands sei im Karate möglich, zwei Drittel der Einheiten seien sowieso Gymnastik und Basisübungen ohne Gegner.

Ein normales Training ist für die beiden trotzdem nicht zu ersetzen: “Es fehlt mir schon hart”, gibt Kouadio zu, “Mehr als jemanden zu schlagen oder geschlagen zu werden vermisse ich es, einen Trainingspartner bei mir im Ring zu haben.” Wann das wieder möglich sein wird, ist noch unklar. Bis dahin üben sich die Kampfsportler in Kreativität und Geduld.