Kämpfe für dein Leben - Boxtrainer Oliver Vlcek im Porträt

Boxtrainer Oliver Vlcek trainiert in seiner Freizeit Kinder und Jugendliche, um ihnen bei ihrem Weg durch das Leben zu helfen.

Sechsmal die Woche bietet Oliver Vlcek (gesprochen Willtscheck) Kindern und Jugendlichen Boxtraining an. Willkommen ist in Villingen-Schwenningen jeder. Es ist ein Angebot, auch für diejenigen, die sonst viel Zeit auf der Straße verbringen würden. Die 20-jährigen Zwillinge Daniele und Fabrizio trainieren seit vielen Jahren hier. Immer wieder mit Pausen, denn beide sind vorbestraft, beide saßen im Gefängnis - aber auch in dieser Zeit stand Oliver Vlcek ihnen stets zur Seite.

"Da waren regelmäßige Besuche da. Ich habe Hilfe-Leistungen von ihm bekommen. Ich habe Begleitung bekommen - schon vor den Straftaten, die passiert sind. Auch bevor die Inhaftierung war, habe ich viel Hilfe von Oliver bekommen", sagt Daniele, der gerade erst eine Haftstrafe von mehreren Jahren abgesessen hat. Daniele und Fabrizio kommen inzwischen wieder regelmäßig in die Halle, helfen als Trainer mit, finden so wieder zurück auf den Weg.

Sinn im Leben gefunden

Oliver Vlcek hat in seinem Leben schon so manches gemacht, aber es hatte fast immer mit Boxen zu tun. Er liebt boxen, lebt boxen, er nutzt das Boxen in all seinen Facetten. Den Job als Bundestrainer hat er aufgehört. Er wollte einfach mehr Zeit für andere wichtige Dinge in seinem Leben haben, die – ganz überraschend – natürlich auch mit boxen zu tun haben. Heute arbeitet er als Landesleistungssportdirektor beim Baden-Württembergischen Boxverband und hilft 24 Stunden am Tag Kindern und Jugendlichen bei ihren Problemen.

Der 42-Jährige, selbst Vater von zwei Kindern, hat 2014 gemeinsam mit dem Unternehmer Joachim Spitz die Initiative "Fight for your life" gegründet. Kämpfe für dein Leben und wirf es nicht leichtsinnig weg ist das Motto dieses Projektes, dass von Jahr zu Jahr größer wird. Ein Projekt, das 24 Stunden am Tag "nebenher" läuft. Denn nicht die, die regelmäßig in die Halle zum Training kommen, brauchen die meiste Hilfe, sondern die, die man nur selten über das Training erreicht. "Die Verlässlichkeit in unserem Projekt ist der entscheidende Faktor. Im Training kann man viele Probleme feststellen, aber sie lösen kann man oft nur außerhalb. Und wir wollen das so hinkriegen, dass außerhalb des Trainings eine Verlässlichkeit da ist. Und da muss man dann auch erreichbar sein – auch mal nachts", sagt Oliver Vlcek, der das Handy für Notfälle immer neben dem Bett liegen hat.

Das Projekt kostet Kraft, aber gibt auch viel Kraft

Auch der Sechstklässler Alexander trainiert bei Oliver Vlcek in Villingen-Schwenningen SWR

"Jeder von denen hat eine Geschichte, und die ist manchmal gefährlich aber oftmals einfach nur traurig", weiß der gebürtige Schwenninger, der dadurch wieder mehr Sinn in seinem eigenen Leben gefunden hat. Kraft dazu gibt ihm der Glaube an Gott. Motivation geben ihm die vielen positiven Beispiele aus seinem Projekt. So wie der 13-jährige Alexander. Er kam vor zwei Jahren aus Moldawien nach Deutschland, sprach kein Wort Deutsch und fand bei Oliver Vlcek perfekte Möglichkeiten zur Integration. Der talentierte Nachwuchsboxer besucht die 6. Klasse eines Schwenninger Gymnasiums und trainiert inzwischen sechsmal pro Woche. "Oli ist sozusagen wie ein zweiter Vater. Immer wenn ich zum Beispiel bei Schulsachen Probleme habe, zum Beispiel in Deutsch, kann ich hingehen und er erklärt mir das", sagt Alexander, der später gerne mal mit Boxen sein Geld verdienen würde.

Auch die 13-jährige Shamina kommt regelmäßig ins Training, lernt hier, ihre Emotionen in sinnvolle Bahnen zu lenken. "Früher war ich viel auf der Straße und habe nicht gerade tolle Sachen gemacht. Ich war oft aggressiv. Dann habe ich hier das Boxen entdeckt." Im kommenden Jahr soll Shamina ihre ersten Kämpfe im Ring statt auf der Straße machen.

Zusätzliches Training in der JVA

Und weil Oliver Vlcek möglichst viele Kinder und Jugendliche erreichen möchte, geht er immer mittwochs nach dem Training in der Halle noch in die Justizvollzugsanstalt Villingen-Schwenningen und trainiert dort inhaftierte Jugendliche. Auch sie sollen mit seiner Hilfe zurück auf den richtigen Weg finden. Leider hat auch Oliver Vlcecks Tag nur 24 Stunden, denn das nächste Sozialprojekt ist bereits in Planung und das hat überraschenderweise nichts mit Boxen zu tun. Aber mit seinem großen Herz für hilfsbedürftige Kinder und Jugendliche.