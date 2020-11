Laut einem Bericht der Stuttgarter Nachrichten sieht sich der baden-württembergische Amateurboxsport dem Vorwurf der sexuellen Gewalt gegen junge Sportlerinnen ausgesetzt. Drei Personen werden beschuldigt. Die Polizei ist bereits tätig geworden.

Der Verdacht richtet sich gegen drei Männer, die im Leistungssportbereich tätig sind. Betroffen ist das olympische Boxen in Baden-Württemberg. Wie die Zeitung berichtet, wurden schwerwiegende Vorwürfe bis hin zu sexuellem Missbrauch von jungen Athletinnen erhoben. Auch SWR Sport berichtete bereits am 26. Oktober dieses Jahres über den Verdacht, nachdem der Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) einen Tag zuvor mit einer Pressemitteilung an die Öffentlichkeit gegangenen war. Eine Sportart wurde in der Verlautbarung noch nicht genannt. Der LSV wies aber damals bereits darauf hin, dass gegen einen beim "LSV angestellten Trainer sowie weitere Personen aus dem Leistungssport, die nicht beim LSV angestellt sind, der Verdacht von sexualisierter Gewalt gegenüber Sportlerinnen vorliegt."

Anonyme Mail

Offenbar hat eine anonyme Mail vom 16. Oktober den nun drohenden Skandal ins Rollen gebracht. Laut Stuttgarter Nachrichten ging das Schreiben, mit schweren Vorwürfen der sexualisierten Gewalt, an die Box-Landesverbände und auch an etliche Box-Vereine in Baden-Württemberg. Laut der Zeitung soll es unter den drei beschuldigten Personen einen Hauptverdächtigen geben, dem schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Es soll sich dabei um mehrere, wohl auch minderjährige weibliche Opfer handeln. Auch gegen die beiden anderen Verdächtigen soll es konkrete Vorwürfe geben.

So mussten sich angeblich minderjährige Boxerinnen zum Wiegen nackt ausziehen, sie wurden angefasst, es soll zu sexuellen Belästigungen verbaler und schriftlicher Art gekommen sein.

Anzeigen liegen vor

"Wir können bestätigen, dass bei verschiedenen Dienststellen Anzeigen erstattet wurden," wird Jonathan Waldschmidt als Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg zitiert. Dort sollen die Ermittlungen gebündelt werden. Offenbar gab es bereits Vernehmungen im Einzugsgebiet der Staatsanwaltschaften Stuttgart und Baden-Baden.

Laut dem Bericht habe ein namentlich nicht benannter Insider gesagt, dass es "massive Bedrohungen" gegenüber von Zeugen gab. Einer der Verdächtigen hat die Anschuldigungen der sexualisierten Gewalt entrüstet zurückgewiesen, sprach von üblem Rufmord.

Unschuldsvermutung

Beim Boxverband Baden-Württemberg will sich derzeit niemand zu den schweren Vorwürfen konkret äußern. Es gilt weiter die Unschuldsvermutung. Auch deshalb will der Landesportverband Baden-Württemberg noch keine Namen herausgeben. Deren Präsidentin Elvira Menzer-Haasis machte klar, dass es wichtig sei, die Vorwürfe genau zu beleuchten. "Der organisierte Sport in Baden-Württemberg hat sich in seiner Erklärung zur Kindeswohlgefährung, sexualisierten Gewalt und Missbrauch im Sort dazu verpflichtet, Menschen einen sicheren und postiven Schutz-, Lern- und Förderraum zu bieten. Dieses Versprechen werden wir einhalten."