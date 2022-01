Der Kampf seines Lebens: Karl Mildenberger gegen Muhammad Ali

Es war der Kampf seines Lebens, auch wenn er ihn verloren hat: Karl Mildenberger aus Kaiserslautern gegen Cassius Clay alias Muhammad Ali, der am 17. Januar 80 Jahre alt geworden wäre.

Mit einem Triumphzug, wie er nur ganz Großen vergönnt ist, wurde Karl Mildenberger nach seinem Kampf gegen Muhammad Ali von Tausenden in seiner Heimatstadt Kaiserslautern gefeiert. Und das, obwohl er den wichtigsten Kampf seines Lebens gegen den größten Boxer aller Zeiten gerade verloren hatte. Jahrzehnte danach, als er für eine TV- Dokumentation den 10. September 1966 erneut Revue passieren ließ, erinnerte er sich: "Ich wollte überleben, das war das Wichtigste für mich."

Mildenbergers ungeahnte Stärke

Muhammad Ali, Weltmeister aller Klassen, gegen den Europameister Karl Mildenberger: ein Kampf, für den alle Werbe-Register gezogen wurden. Schon die Ankunft des Größten war ein Medien-Ereignis, Ali tingelte wie ein Pop-Star durch die Fernsehstudios - schließlich waren im Frankfurter Waldstadion 35.000 teure Plätze zu verkaufen für den ersten Schwergewichts-WM-Kampf, der in Deutschland ausgetragen wurde.

"Ich kämpfe nicht allein für mich, sondern für Deutschland, um die Ehre wieder nach Deutschland zu bringen."

Die Fachleute gaben Mildenberger, kurz Milde genannt, kaum eine Chance. Zwei, drei Runden, so orakelten sie, würde der Deutsche durchhalten, dann würde ihn Ali K.o. geschlagen haben. Doch Mildenberger überraschte alle.

Muhammad Alis 80. Geburtstag Kein Sportler vor und nach ihm hat so polarisiert und die Menschen bewegt wie Muhammad Ali. Am Montag, den 17. Januar 2022, würde die verstorbene Box-Legende 80 Jahre alt werden.

Die Traumpaarung für Jahrzehnte

Ali, der unnachahmliche Stilist, der Gentleman im Ring, musste einstecken - ungewöhnlich viel. Aber Ali gilt nicht umsonst als der größte Boxer aller Zeiten. Er schickte Mildenberger mehrfach auf die Bretter - doch der stand immer wieder auf, wenn er auch teils durch den Gong gerettet wurde. Erst in der zwölften Runde beendete der Ringrichter den Kampf: Technischer K.o. und damit Sieg für Ali, der ankündigte, nie wieder gegen Mildenberger boxen zu wollen. Es ist diese Niederlage, die als größte sportliche Leistung Karl Mildenbergers in Erinnerung bleibt: Ali gegen Milde - das bleibt über die Jahrzehnte eine Traumpaarung.

53 Siege - aber diese eine Niederlage bleibt

Während seiner gesamten Karriere bestritt Mildenberger 62 Kämpfe, gewann davon 53, 19 sogar durch K.o. Doch dieser eine verlorene Kampf gegen Ali ist der für die Ewigkeit. Sogar als Mildenberger in seiner Heimatstadt Kaiserslautern am 04. Oktober 2018 mit 80 Jahren starb, erinnerte der Redner bei der Trauerfeier, der Journalist Hartmut Scherzer, an diesen Kampf. Ein Kampf, nachdem ihm Tausende in seiner Heimatstadt Kaiserslautern einen Triumphzug bereiteten. Trotz Niederlage. Ein Triumphzug, wie er nur ganz Großen vergönnt ist.