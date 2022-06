Von Kostümen über Perücken: Die besten Bilder der Dartsfans

Der Darts Grand Prix in Stuttgart hat insgesamt etwa 15000 Fans in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle gelockt. Mit dabei: Bunte Kostüme, Perücken & Co.: Die besten Bilder.

Die Fans spielen beim Darts eine große Rolle. Mit ihren Gesängen und ausgefallen Kostümen sorgen sie für den besonderen Flair im Dartsport - wie hier beim European Darts Grand Prix in Stuttgart. Kais Bodensieck / PDC Europe Für viele Fans gehört eine Verkleidung zum perfekten Dartsbesuch. Stuttgart war daher bunt. Mit dabei waren unter anderem Fans in Kostümen der Serie "Haus des Geldes" ... SWR ... die Minions, die - wie gewohnt - für gute Unterhaltung sorgten ... SWR ... oder ein Teil der sieben Zwerge. SWR Aber auch die Dartscheibe selbst oder sämtliche Kostüme rund um das Thema "Bier" waren häufig vertreten. SWR Auch Dartvereine waren mit von der Partie und feuerten ihre Idole an. SWR Einer davon: Der Weltranglistenerste Peter Wright, dessen Frisur bei den Fans augenscheinlich gut ankommt ... SWR ... so gut, dass gleich mehrere Fans als "Snakebite", wie der Spitzname des Spielers lautet, verkleidet erschienen. Manche sogar inklusive Engel. SWR