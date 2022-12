Sportwissenschaftler Woll fordert Taten nach Bewegungsgipfel

Sportwissenschaftler Prof. Dr. Alexander Woll (Karlsruhe) erwartet, dass nach dem beschlossenen Maßnahmenpaket für mehr Bewegung und Sport in der Gesellschaft nun auch die notwendigen Schritte folgen.

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Deutschland bewegen sich zu wenig. Gerade in den vergangenen zwei Jahren haben vor allem die Corona-Maßnahmen dafür gesorgt, dass sich die Situation hinsichtlich Sport und Bewegung drastisch verschlechtert hat. Dieser Missstand wird nun auch von der Politik wahrgenommen. Der Bewegungsgipfel am Dienstag in Berlin hat das verdeutlicht.

Für Prof. Dr. Alexander Woll war die Veranstaltung ein längst überfälliger Schritt. Der Leiter des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) fordert seit zwei Jahren mehr Aufmerksamkeit für die dürftige Situation des organisierten Sports in Deutschland.

Nach Worten müssen Taten folgen

Die Unterzeichnung von Maßnahmen alleine reicht dem Sportwissenschaftler jedoch nicht. "Es ist wichtig, dass es jetzt nicht dabei bleibt, sondern dass auch versucht wird, das Ganze politisch umzusetzen.“ Außerdem dürfe man sich "nicht nur auf Verbandsförderung" konzentrieren, sondern müsse auch die Kommunen ins Boot holen. In der Umsetzung bedeute das konkret, dass der Fokus mehr auf Sportstätten gerichtet werden solle: "Bewegungsgelegenheiten müssen geschaffen werden." Woll ist der Auffassung, dass die Politik dabei "nicht nur den organisierten Sport in den Blick nehmen" dürfe.

Probleme wurden durch Corona verstärkt

Vor allem die Corona-Pandemie und die verhängten politischen Maßnahmen hätten den Handlungsbedarf verstärkt - und deutlich gemacht, wo genauer hingeschaut werden sollte. "Die Pandemie hat die sozialen Unterschiede verschärft. Es hat sich gezeigt, dass die Bewegungsmangel-Hotspots auch die Corona-Hotspots waren." Die langwierigen Ausgangssperren und Kontaktminderungen der letzten Jahre wirkten sich vor allem bei Kindern und Jugendlichen negativ aus. "70 Prozent der Kinder mit Übergewicht haben in der Zeit zugenommen", beruft sich der Sportwissenschaftler auf einen Bericht des KIT.

Ein weiteres Problem sei der fachübergreifende Lehrermangel. Woll macht klar, dass nur durch mehr Bewegungspädagogen ein angemessener Schulsport möglich sei.

"Jede zweite Sportstunde in den Grundschulen in Baden-Württemberg wird fachfremd unterrichtet. Stellen Sie sich mal vor, wie die Eltern das bei Mathe oder Deutsch finden würden."

Lösungsansätze des Sportwissenschaftlers

Um die Problematiken in den Griff zu bekommen, fordert Woll eine engere Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Expertinnen: "Die Sportwissenschaft weiß, wo die Probleme liegen und welche Maßnahmen wirksam sind." Dadurch könnten "konkrete und messbare Ziele" aufgestellt werden. Es seien Investitionen nötig, um individuelle Lösungen anzugehen. "Der Bewegungsgipfel kann Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, und dadurch entsteht vielleicht auch eine Lobby dafür." Nur so könne man mehr Bewegungsraum und damit ein größeres Bewegungsangebot schaffen.