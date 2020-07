An diesem Freitag hätten eigentlich die Wettkämpfe der olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio beginnen sollen. Wegen der Corona-Pandemie aber wurde das größte Sportereignis der Welt auf nächstes Jahr verschoben. Wie gehen die Olympioniken aus dem Südwesten damit um?

Die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio auf den kommenden Sommer 2021 ist die schwerwiegendste Auswirkung der Corona-Pandemie im Bereich des Sports. Ob die 'Sport-Festspiele' in einem Jahr durchführbar sind, ist zum aktuellen Zeitpunkt aber auch noch unklar. Wie gehen Profi-Sportler, die sich vier Jahre intensiv auf diesen Moment vorbereitet hatten, mit dieser Situation um? SWR Sport hat bei Olympioniken aus dem Südwesten nachgefragt.

Kiesschippen und Höhentrainingslager statt Olympia in Tokio

Der dreifache Ringer-Weltmeister Frank Stäbler wollte mit dem Gewinn einer olympischen Medaille eigentlich das i-Tüpfelchen auf seine großartige Karriere setzen und die internationale Laufbahn als Ringer beenden. "Der Traum ist plötzlich erloschen. Zwar existiert er noch, aber das Ziel ist jetzt wieder so weit in die Ferne gerückt", so Stäbler. Statt andere aufs Kreuz zu legen heißt es diesen Sommer Kiesschippen. Der Ringer baut daheim in Musberg ein Haus für sich und seine Familie.

Auch die 3000-Meter-Hindernis-Läuferin Gesa Felicitas Krause hatte zu Beginn mit der Olympia-Verschiebung zu kämpfen. "Im ersten Moment war erstmal Frust da", so die Athletin. Doch mittlerweile ist die Motivation wieder zurückgekehrt. Der Beweis dafür ist ihr aktueller Aufenthaltsort: Die zweifache Europameisterin befindet sich im Höhentrainingslager in Davos. Ihren Traum hat sie weiterhin fest im Blick: "Wir wollen eine Medaille in Tokio. Dafür tun wir alles", so Krause. Auf ihrem Weg Richtung Tokio 2021 stehen in diesem Sommer zunächst als erste Station die Deutschen Meisterschaften Anfang August auf dem Programm.

Turnerinnen sehen Olympia-Verschiebung als Chance

Ähnlich wie Frank Stäbler wollte die Tübinger Turnerin Kim Bui eigentlich nach Tokio 2020 ihre Karriere beenden. Nach einer kurzen "Schockstarre" und reiflicher Überlegung, entschied sie sich jedoch, nochmal ein Jahr dranzuhängen. Für Bui ist 2020 nun ein gewonnenes Jahr , um an Feinheiten zu arbeiten und Verletzungen vollends auskurieren zu können. Außerdem bietet sich der 31-Jährigen die Chance, ihr Studium der Technischen Biologie vor Olympia 2021 abzuschließen. "Die Zielsetzung hat sich insofern verändert, dass ich jetzt die Master-Arbeit definitiv vor den Olympischen Spielen fertig bekomme, dass ich wirklich den Kopf frei habe, um mich auf die Spiele zu konzentrieren", so Bui gegenüber SWR Sport.

Elisabeth Seitz, Trainingspartnerin von Kim Bui, blickt ebenfalls positiv in die Zukunft. "Ich habe mich schnell mit der Olympia-Verschiebung abgefunden und sehe das Jahr als Chance, nochmal an meinen Schwächen zu arbeiten", sagt die gebürtige Heidelbergerin. Auch die Trainingspause zu Beginn der Corona-Krise empfand Eli Seitz als nicht allzu schlimm. "Endlich hatte ich mal Zeit für Dinge, die sonst nicht in den vollgepackten Trainingsalltag passen", freut sich die 26-Jährige.

Dauer 2:37 min Die Olympia-Verschiebung: Mentale Ausnahme-Situation für den Deutschland-Achter "Wir wären jetzt alle gern in Japan", sagt Richard Schmidt und blickt nachdenklich aufs Wasser am Olympiastützpunkt in Dortmund - dort, wo der Deutschland-Achter zuhause ist. Doch durch Corona ist die Eröffnung der Olympischen Spiele, die für diese Woche terminiert war, um ein Jahr verschoben worden. Der Trierer Olympiasieger von 2012 und sechsfache Weltmeister weiß als Athletensprecher zudem, wie die Verschiebung von Olympia vielen Spitzensportlern zusetzt: "Die Zukunftsangst ist immer da."

Mentale Ausnahmesituation beim Rudern und Gelassenheit im Reitstall

"Wir haben uns monatelang gequält und geschunden und jetzt weiß man: genau das Gleiche fängt nochmal von vorne an", so der Trierer Ruderer Richard Schmidt. Eine mentale Ausnahmesituation. Der 33-Jährige hat mit der Olympia-Verschiebung zu kämpfen. "Alles war auf den Sommer 2020 ausgerichtet und jetzt ist unser großes Ziel plötzlich wieder total weit weg. Wir wären alle gerne in Japan", so Schmidt. Nicht in Japan zu sein bedeutet für das Urgestein des Deutschland-Achters, dass er an seiner Dissertation in Ingenieurs-Wissenschaften weiterarbeiten kann. Dennoch muss die Motivation und Konzentration hoch bleiben: Das Ziel einer Olympia-Medaille für 2021 hat der sechsfache Weltmeister weiter fest im Blick.

Dressurreiterin Dorothee Schneider aus Framersheim hat bereits mehrere Mannschafts-Olympiamedaillen gesammelt. Eine Einzelmedaille fehlt ihr noch. Die Chancen für Tokio 2020 standen gut. Die 51-Jährige hat jedoch keine Zeit, der vergebenen Chance nachzutrauern: "Viele Sportler haben lange auf Olympia hingearbeitet und sind jetzt frustriert. Dieses Gefühl habe ich persönlich nicht. Ich habe ja hier einen Ausbildungsbetrieb". Ein Gestüt mit einem Dutzend Angestellten, Dorothee Schneider arbeitet also schon längst an ihrer beruflichen Zukunft. Olympia 2021 hat die Reiterin jedoch immer im Hinterkopf. Zwei Medaillen sind das Ziel für Tokio 2021: Eine mit der Mannschaft und eine im Einzel.