Special Olympics in Mannheim – Was ist das?

In Mannheim finden vom 13. bis 16. Juli die Landes-Sommerspiele von Special Olympics Baden-Württemberg statt. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was ist Special Olympics?

Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) offiziell anerkannt ist. Heute machen rund fünf Millionen Menschen Sport bei Special Olympics. Das erste Mal fanden die Spiele 1968 in den USA statt. Heute gibt es Special Olympics in 175 Ländern. Seit 1991 auch in Deutschland.

Was ist der Unterschied zu den Paralympics?

Paralympics sind die Olympischen Spiele für Sportler:innen mit Behinderung. Sie finden alle vier Jahre statt. Nur die besten Athlet:innen nehmen teil. Bei den Special Olympics können alle dabei sein: starke und weniger starke Sportler:innen und auch Menschen ohne geistige Behinderung. Das Ziel von Special Olympics ist es, Menschen mit geistiger Behinderung durch den Sport zu mehr Anerkennung, Selbstbewusstsein und letztlich zu mehr Teilhabe an der Gesellschaft zu verhelfen.

"Ich will gewinnen! Doch wenn ich nicht gewinnen kann, so will ich mutig mein Bestes geben!"

Wer nimmt in Mannheim teil?

Rund 700 Athlet:innen gehen bei den Landes-Sommerspielen an den Start. Einer von ihnen ist Radweltmeister Michael Lofink, der für viele ein Vorbild ist. Lofink ist eines von drei Gesichtern der Spiele. Die anderen sind Jennifer Kurz, seit 2017 Special-Olympics-Athletin, und Handball-Nationalspieler Patrick Groetzki, der für die Rhein-Neckar Löwen spielt. Auch sogenannte Unified Teams treten an.

Michael Lofink, Jennifer Kurz und Patrick Groetzki: Die Gesichter der Special Olympics in Mannheim. Pressestelle SOBW

Was ist Unified Sport?

In Unified Teams treiben Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Sport, trainieren und nehmen an Wettbewerben teil, lernen voneinander und bauen gleichzeitig Barrieren und Grenzen im alltäglichen Umgang miteinander ab.

In welchen Sportarten treten die Athlet:innen in Mannheim an?

Unter dem Motto "Gemeinsam stark" messen sich die Athlet:innen in den folgenden Sportarten: Boccia, Freiwasserschwimmen, Handball, Kraftdreikampf, Leichtathletik, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Tennis, Tischtennis. Darüber hinaus können Interessierte an Schnupperkursen (Boccia, Kraftdreikampf, Handball, Tennissportabzeichen) teilnehmen.