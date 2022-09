Athletensprecher Galante freut sich über den Start der Special Olympics

Bei den Special Olympics in Koblenz treten Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung im Team gegeneinander an - einer freut sich ganz besonders.

Das Special-Olympics-Feuer brennt. Der integrative Fackellauf - unter anderem mit dem Olympiasieger im Gewichtheben Ronny Weller - war der feierliche Auftakt zu dem Sportfest für Menschen mit geistiger Behinderung und Mehrfachbehinderung in Koblenz. Zwei Tage lang freuen sich Sportler, Betreuer und alle Beteiligten auf ein großes Sportfest.

Sportler mit geistiger Behinderung suchen ihren Champion

Athletensprecher Francisco Galante freut sich, "dass es endlich losgeht. Wir haben nun zwei Tage zu zeigen, wer der Boss auf dem Platz bzw. in seiner Disziplin ist." Galante ist leidenschaftlicher Fußballer. Er selbst kann an den Spielen in Rheinland-Pfalz nicht teilnehmen, weil ihm die Aufgabe als Athletensprecher so wenig Zeit lässt. Die Eröffnungsfeier am Dienstag war für ihn trotzdem etwas ganz besonders: "Ich freue mich besonders auf die strahlenden Gesichter, die kommen, um zu zeigen: Hey Leute, wir sind in der und der Disziplin Meister, wir können was. Bloß wir brauchen halt unsere Zeit."

Athletensprecher Francisco Galante SWR SWR

800 Sportler und 300 Betreuer in Koblenz

Etwa 800 Athleten sind in Koblenz dabei - hinzu kommen 300 Trainer und Betreuer. Am Mittwoch beginnen die Wettkämpfe. Bei der Einschreibung war eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung zu spüren. In zwölf Sportarten treten die Athleten an - unter anderem Tischtennis, Judo, Leichtathletik oder Badminton.

Auch Nicht-Behinderte dürfen an den Start gehen. Das ist das Besondere an diesen integrativen Spielen. "Dass die Nicht-Behinderten mit den Behinderten so stark als Team funktionieren, finde ich bombastisch", sagt Galante. Dabei sein ist alles - ein Motto, das bei den Special Olymics tatsächlich gelebt wird.