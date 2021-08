Am 24. August starten in Tokio die Paralympics. Und das deutsche Sitzvolleyball-Team um die Rheinland-Pfälzer Francis Tonleu und Heiko Wiesenthal will nach einer paralympischen Medaille greifen.

"Wir haben was Großes vor - und das ist die Goldmedaille." Bescheidenheit ist keine Zier für Spitzensportler. Und Francis Tonleu von der BGS Emmelshausen ist ein Sportler mit Leib und Seele. Der 2,02-Meter-Hüne ist Teil der Sitzvolleyball-Nationalmannschaft, die bei den Paralympics in Tokio um Medaillen kämpft.

Heiko Wiesenthal vom SV Güls ist da wesentlich zurückhaltender. "Das Halbfinale ist drin", sagt er. Er weiß im Gegensatz zu Tonleu aber auch, wie schwer es ist, bei Paralympischen Spielen eine Medaille zu holen.

Der zweimalige Paralympics-Teilnehmer Wiesenthal

Wiesenthal war schon zwei Mal dabei. In Rio de Janeiro 2016 und in London 2012. In London hat er Bronze gewonnen. "Mein größter sportlicher Erfolg", sagt er. Ein Erfolg, an den vor 25 Jahren nicht zu denken war. Damals war er 20, Bundeswehrsoldat, und kam beim Verladen eines Panzers gegen eine Hochspannungsleitung. 15.000 Volt fuhren durch seinen Körper, er erlitt schwere Verbrennungen - sein Unterschenkel musste amputiert werden.

Danach hat er erstmal kämpfen müssen, um neuen Lebensmut zu gewinnen, aber er hat den Schicksalsschlag gemeistert. Als Ergo-Therapeut weiß er heute, wie es seinen Patienten ergeht. Und er weiß, dass er mit seinem Leben ein Vorbild für andere Menschen ist, die ein ähnliches Schicksal haben.

Jetzt, im Jahre 2021, ist Wiesenthal eigentlich zu alt für Spitzensport. Aber er hat sich überreden lassen für Tokio von seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft zurückzutreten.

Große Vorfreude auf die Spiele

Bei der Verabschiedung der paralympischen Mannschaft durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier bekannte er: "Ich bin heiß und froh, dass es los geht." Was er und Francis Tonleu letztlich in Tokio holen, Gold, Silber, Bronze - oder auch keine Medaille - das ist gar nicht so wichtig. Francis Tonleu zitiert dafür das Olympische Motto: “Dabei sein ist alles, heißt es - und wir sind ja auch schon Gewinner, allein, weil wir an den Paralympics teilnehmen dürfen." Aber auf die Goldmedaille schielt er trotzdem. Er ist halt ein Spitzensportler.