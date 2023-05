Rollis läuten in Trier großes Basketballjahr ein

Mit den Länderspielen der Rollstuhlbasketballerinnen in Trier startet ein Weg, der bei den Paralympics 2024 in Paris enden könnte.

Ab Freitag stehen die ersten Länderspiele des Jahres 2023 für die Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft der Frauen auf dem Programm. Erstmals versammeln sich in Trier die besten deutschen Spielerinnen und veranstalten ein Wochenende, das gefüllt mit Hochleistungssport im Basketball ist.

Testen gegen die Besten

Das Team von Bundestrainer Dirk Passiwan hat einiges vor in diesem Jahr: Die drei Länderspiele in Trier am Freitag (20 Uhr), Samstag (18 Uhr) und Sonntag (11 Uhr) in der Sporthalle am Mäusheckerweg sind eine wichtige Generalprobe - allesamt gegen das Team aus den Niederlanden, die zurzeit erfolgreichste Mannschaft der Welt. Oranje ist Sieger der letzten Paralympischen Spiele in Tokio, der Weltmeisterschaften 2018 in Hamburg und auch der letzten Europameisterschaften 2021 in Madrid.

Als Ziel steht dieses Jahr über allem die Qualifikation für die Paralympischen Spiele 2024 in Paris/ Frankreich. Sie kann durch gute Ergebnisse bei den nun anstehenden Weltmeisterschaften in Dubai (09. bis 20. Juni 2023) und den Europameisterschaften im August (08. bis 20.) in Rotterdam gelingen.

Trainer Passiwan als Vorbild

Wenn es darum geht, seine Spielerinnen auf höchstem Niveau zu trainieren, weiß Trainer Dirk Passiwan wovon er spricht. Der ehemalige Weltklasseathlet, der als Spieler drei Mal an den Paralympics teilnahm und 22 Mal Topscorer der Rollstuhlbasketball-Bundesliga war, ist die herausragende Person dieser athletischen Sportart. Er ist neben dem Job als Bundestrainer, den er im Oktober 2021 antrat, auch noch seit Jahren Spielertrainer des Bundesligisten Dolphins Trier.

Für den gebürtigen Trierer sind die Länderspiele in seiner Heimatstadt etwas Besonderes. Vom fachkundigen Publikum in der Stadt, die neben den Dolphins auch noch das Team der Gladiators Trier aus der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) beheimatet, erhofft sich der 46-Jährige, "dass einige Zuschauer in die Halle kommen" und dass der Rollstuhlbasketball generell "einen Push" bekommt.

Top-Spielerinnen aus Trier

Nicht nur der Trainer kommt aus der Stadt an der Mosel. Annabel Breuer spielt derzeit ebenso wie Svenja Erni für den Bundesligisten. Breuer, geboren in Tübingen, war zunächst in Ulm aktiv, spielt seit Anfang 2022 für die Dolphins und ist aufgrund ihrer Erfahrung ein wichtiger Faktor für das Team. Das Jahr 2023 wird ein "sehr volles und anstrengendes Jahr werden", weiß die 30-Jährige.

"Es ist aber auch ein sehr wichtiges Jahr für uns, weil es um die Qualifikation für Paris, für die Paralympics geht. Deswegen müssen wir in beiden Turnieren wirklich alles geben", meint Annabel Breuer über die Teilnahme an den Welt- und Europameisterschaften. Die erfolgreiche Athletin, die mit der deutschen Mannschaft bei den Paralympischen Spielen 2012 Gold holte, hofft auf die Qualifikation für ihre bereits vierte Teilnahme an den Paralympics.

Das Küken im Team ist Svenja Erni. Wenn sie von Bekannten gefragt wird, was denn ihre Erkrankung Spina Bifida ausmache, dann antwortet sie: "Dass ich mit einem offenen Rücken auf die Welt gekommen bin und dadurch meine Füße nicht so arbeiten, wie sie eigentlich sollten, und ich deshalb auf den Rollstuhl auch im Sport hauptsächlich angewiesen bin." Die 19-Jährige hat letztes Jahr Abitur gemacht und gilt als "die Zukunft des Rollstuhl-Basketballs", so Trainer Dirk Passiwan. Auf die kommenden Länderspiele freut sich Svenja und nimmt sich vor, "das Team so gut es geht zu unterstützen, Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen und ein paar Punkte zu machen.“

Die drei Länderspiele in Trier bedeuten deshalb nicht nur für sie eine wichtige Standortbestimmung auf dem Weg zu den Paralympics 2024.