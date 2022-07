Michael Lofink ist einer von 700 Athleten, die bei den Special Olympics in Mannheim starten. Er hat ADHS und eine Sehstörung. Sport verhalf ihm zu einem eigenständigen Leben.

Auf dem Rad fühlt sich Michael Lofink wohl, hier lässt er all seinen Frust und seine überschüssige Energie raus. Auch den Weg zur seiner Arbeit in der Begegnungsstätte der Diakonie in Mosbach macht Michael Lofink zur Trainingsfahrt.

"Der Sport hat ganz einfach vieles mir in den letzten Jahren gebracht. Ich bin ruhiger geworden, ich bin ausgeglichener geworden und brauche zum Beispiel auch seit 2006 keine Medikamente mehr, seit ich den Sport so intensiv betreibe, und von daher sage ich: Sport ist gleichzeitig auch Medizin, oder kann Medizin sein", so Lofink.

Lofinks schwere Zeiten im Heim

Durch seine ADHS Erkrankung und eine starke Sehstörung hat Lofink vor allem in seiner Jugend im Heim schwere Zeiten durchlebt. Heute arbeitet der 40-Jährige bei der Diakonie Mosbach als Bäcker und Konditor. "Durch den Sport habe ich einige Ziele erreicht. Und genauso hat es mir auch viel gebracht bei der Arbeit. Ich arbeite ja seit 2012 hier im Fidelio und habe es geschafft, dadurch auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und bin heute wirklich bestens integriert im Team", sagt er.

Lofink ist ein Vorbild für viele

Mehr noch, er ist Rad-Weltmeister und ein Vorbild an Fairness. Bei den Weltspielen in Abu Dhabi 2019 hört sein schärfster Konkurrent eine Runde zu früh auf zu fahren. In Führung liegend schiebt Lofink den Mexikaner noch mal an, sagt ihm, dass er weiterfahren müsse. Am Ende stehen beide auf dem Podest.

Ein echter Sportsmann, auch am Arbeitsplatz. Laura Helm, seine Chefin, sagt über ihn: "Es macht einfach Spaß mit ihm, es ist immer was los. Er hat immer gute Sprüche auf Lager und gute Laune natürlich. Klar man muss natürlich immer mal bissel auf die Finger gucken wenn er so einen kleinen Überflug kriegt, aber ein herzensguter Mensch und super Kollege."

Engagement im Verband

Die Akzeptanz für Menschen mit geistigen Einschränkungen oder Behinderungen ist größer geworden, aber es gibt noch sehr viel zu tun. Deshalb engagiert sich Michael Lofink im Verband und ist inzwischen auch Sprecher aller baden-württembergischen Athleten. Sein großer Wunsch: Die Vereine sollten sich noch mehr öffnen. Und seine Bitte an uns alle: keine Berührungsängste haben. "Uns einfach so nehmen, wie wir sind, einfach es ausprobieren, keine Ängste haben und uns einfach mal mit in den Verein reinnehmen, einfach ausprobieren und sich nicht davor scheuen, mit uns einfach Sport zu treiben. Wir sind alle miteinander offen - und wir beißen nicht."

Große Vorfreude auf die Special Olympics in Mannheim

Bei den Landesspielen der Special Olympics in Mannheim wird Michael Lofink in zwei Radwettbewerben an den Start gehen. Nach der Corona Zwangspause ist die Vorfreude so groß wie nie, sagt er. Seine Chefin ist froh, dass er wieder voll im Training steht. "Wenn der Michael mal kein Fahrrad gefahren ist, merkt man des gleich. Der ist total überdreht und nicht ausgelastet. Also ist es wichtig, dass er schön sein Fahrrad fährt."

Michael Lofink hat durch den Sport seinen Platz in der Gesellschaft gefunden und weitaus mehr gewonnen als nur Selbstvertrauen. Für viele der Athleten, die ab heute bei den Special Olympics in Mannheim an den Start gehen, ist er ein großes Vorbild.