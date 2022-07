Groetzki als Gesicht der Special Olympics in Mannheim: "Bedeutet mir sehr viel"

Patrick Groetzki ist eines der Gesichter von Special Olympics in Mannheim. Eine große Ehre für den Handballer der Rhein-Neckar Löwen, der sich Zuspruch für die Athleten wünscht.

Wie viel Begeisterung die Athletinnen und Athleten bei Special Olympics für Sport haben, hat Patrick Groetzki schon bei den Vorbereitungen auf die Landesspiele in Mannheim gespürt. Beim Fotoshooting mit Jennifer Kurz und Michael Lofink, beide treten in Mannheim an und sind wie Groetzki Gesichter der Spiele, konnte der Handball-Nationalspieler "die Energie der beiden spüren", erzählt er. Mehrere Stunden hätten sie sich in der Sporthalle in Kronau unterhalten, wo Groetzki mit den Rhein-Neckar Löwen trainiert und das Kampagnenfoto geschossen wurde. "Das hat mir auch ganz viel Motivation gegeben", sagt der Handball-Nationalspieler.

Groetzki sieht in Special Olympics "gesellschaftlichen Mehrwert"

Groetzki will mit seiner Bekanntheit als Leistungssportler Aufmerksamkeit auf die Special Olympics in Mannheim lenken. Er sieht in den Spielen "einen gesellschaftlichen Mehrwert". "Ich denke schon, dass das für alle ein Schub nach vorne ist, dass man solche Wettkämpfe hat." Der 33-Jährige wünscht sich, "dass die Sportlerinnen und Sportler Riesenspaß haben und Zuspruch bekommen von vielen Zuschauern, die hoffentlich dabei sind".

Michael Lofink, Jennifer Kurz und Patrick Groetzki: Die Gesichter der Special Olympics in Mannheim. Pressestelle SOBW

Groetzkis Wunsch: Zuspruch für die Sportlerinnen und Sportler

Als er angefragt wurde, ober er eines der Gesichter der Special Olympics in Mannheim sein wolle, sei ihm direkt klar gewesen, dass er dabei sein wird. "Hier eine Art Vorbild für die Sportler zu sein, ihnen Motivation mitzugeben, bedeutet mir sehr viel."