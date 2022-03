Wie die 15-jährige Linn Kazmaier die Weltspitze aufmischt

Linn Kazmaier von der Skizunft Römerstein hat bei den Paralympics ihre zweite Silbermedaille gewonnen, obwohl sie erst 15 ist. Wie hat sie das geschafft?

Wenn eine 15-Jährige erstmals an Paralympics teilnimmt und die Weltspitze aufmischt, dann gibt es solche Schlagzeilen: "Küken Kazmaier überrascht mit Silber im Biathlon" (Kicker), "Biathlon-Küken gewinnt Silber" (Sportbild), "Biathlon-Sensation" (Sport1), "Linn schreibt das erste deutsche Paralympics-Märchen" (RTL). Das sei "hammergeil", strahlte dieses Küken vor Ort, also nicht wegen der Schlagzeilen, sondern vor allem, weil sie mit ihrer Leistung in Zhangjiakou Geschichte geschrieben hat. Kazmaier hatte am Samstag im Alter von 15 Jahren und exakt vier Monaten als jüngste Deutsche eine Medaille bei Winterspielen gewonnen. Ihr Guide Florian Baumann zog ein nüchternes Fazit: "Linn hat einfach das gemacht, was sie kann."

Kazmaier ist die jüngste deutsche Medaillengewinnerin

Drei Tage später hat sie ihre zweite Silbermedaille gewonnen, diesmal im Ski-Langlauf. "Ich kann es wie bei der letzten Medaille nicht so ganz glauben", sagte Kazmaier freudestrahlend. "Das ist mein längstes Rennen, das ich bisher gelaufen bin. Und dass ich so gut mithalten kann, hätte ich echt nicht gedacht."

Kazmaier hat eine Sehbehinderung

Linn Kazmaier wohnt in Oberlenningen, ihr Verein ist die Skizunft Römerstein (Kreis Reutlingen). Mit acht Jahren begann sie mit Langlaufen. Sie liebt schnelle Abfahrten, riskiert gerne etwas – obwohl sie gar nicht sieht, wenn sie durch die Loipe skatet: "Ich seh' verschwommen und ein wackelndes Bild, weil ich einen Nystagmus habe, da wackeln die Augen. Ich seh' halt alles so ein bisschen, wie wenn man falsch herum durch eine Lupe guckt, da sieht man alles ganz klein." Offiziell heißt ihre Behinderung "Zapfendystrophie" – in Entfernung kann sie nichts mehr erkennen. Aber ihre Sehkraft von nur vier Prozent konnte sie nie ausbremsen. Wichtig, so Linn, sei das Vertrauen zu den Begleitläufern.

Kazmaier entdeckte früh Leidenschaft für Biathlon

Ihre Mutter Gabi förderte schon immer den Spaß an der Bewegung, organisierte extra Talente-Tage und sorgte für ein sportliches Miteinander von Mädchen und Jungen, denn egal ob mit oder ohne Behinderung, egal ob Kopf oder Körper, es gehe immer um Mut, Vertrauen und um neue Erlebnisse.

Als Achtjährige begann Linn mit dem Langlaufen, ein halbes Jahr später wurde das ehrgeizige und talentierte Mädchen zum ersten Lehrgang eingeladen. Neben Langlauf entdeckte sie die Leidenschaft für Biathlon, denn der Wechsel zwischen dem Tempo in der Loipe und der vollen Konzentration auf Geräusche und Körperkontrolle sei auch faszinierend.

Vivian Hösch ist ihr Vorbild

Linns Vorbild: Para-Biathletin Vivian Hösch. Die blinde Freiburgerin und das akustische Laser-Gewehr begeisterten Linn schon vor ein paar Jahren, bei dem ersten Treff auf einem Para-Ski-Talente-Tag. Damals erklärte Vivian Hösch genau, wie es funktioniert: Die speziellen Laserwaffen liegen für die Sehbehinderten in speziellen Vorrichtungen am Schießstand parat. Ein Infrarot-System verrät den SportlerInnen per Akustigsignal, wie nah sie am Ziel sind: je höher der ton, desto näher sind sie an der Scheibenmitte.

Seitdem ist Kazmaier mit Ehrgeiz und Talent dabei. Im Biathlon-Weltcup schaffte sie bisher schon die Plätze sechs und sieben, feierte erst kürzlich ihr Debüt bei der Para-Schneesport-WM in Lillehammer und überzeugte dort mit zwei sechsten und zwei neunten Plätzen. Natürlich bei diesen Paralympics in Peking sind diesmal die Russinnen nicht dabei. Doch dass sie als jüngste deutsche Athletin bei den Paralympics so durchstartet und zweimal Silber gewinnt, das hat fast alle überrascht und begeistert.

Das sind Kazmaiers nächste Wettbewerbe

Kazmaier freut sich auf die nächsten Wettbewerbe, sie liebt die Herausforderung, die nächsten Abenteuer - und davon gibt es bei diesen Paralympics noch reichlich. Am Mittwoch (09.03.) tritt sie im Langlauf-Sprint an, am Freitag (11.03.) im Biathlon und am Samstag (12.03.) im Langlauf über zehn Kilometer.