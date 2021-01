Ab 24. August hätten die Paralympics in Tokio stattfinden sollen. Doch die Corona-Pandemie verhinderte die Austragung der Spiele. Nun sollen sie im nächsten Jahr stattfinden. Für Kugelstoßer Niko Kappel aus Welzheim geht die Vorbereitung wieder von vorne los. Das Ziel bleibt das Gleiche.

Niko Kappel ist gut drauf. Erst Anfang Juli verbesserte er den Weltrekord im Kugelstoßen auf 14,30 Meter. Der Para-Athlet war also in perfekter Form für die Paralympics in Tokio. Die finden aufgrund der Corona-Pandemie erst im kommenden Jahr statt.

"Das war schon ein Schlag“

"Das war schon ein Schlag“, gibt der 24-Jährige zu, "aber es ist natürlich die richtige Entscheidung". Die Hoffnung des Paralympics-Sieger von 2016 in Rio ist, dass die Medizin zeitnah einen Impfstoff entwickelt. Aber der Glaube, "dass wir in Tokio in einem vollen Stadion an den Start gehen können schwindet von Tag zu Tag", gesteht Kappel. Die Goldmedaille in seiner Paradedisziplin Kugelstoßen will er trotzdem unbedingt verteidigen. "Dann eben ohne Zuschauer."

Positiv ins nächste Jahr

Ideen, wie die Paralympics auch mit coronabedingten Einschränkungen aussehen könnten, hat der Welzheimer auch schon. "Vielleicht, dass man sich nur drei Tage im paralympischen Dorf aufhält, sozusagen en bloc. Athleten rein, Wettkämpfe und dann die Athleten wieder aus dem Dorf in umliegende Hotels." So könnte man nach Kappels Meinung den Event entzerren und möglicherweise auch das Ansteckungsrisiko minimieren.

Das 1,40 Meter-Kraftpaket blickt positiv auf das nächste Jahr. Denn, dass die paralympischen Spiele stattfinden, steht für Kappel außer Frage: "Da bin ich mir zu 99,9 Prozent sicher, dass wir das meistern. Es kann ja nicht so weitergehen, dass das Veranstaltungsleben nicht mehr gibt. Da hoffe ich sehr auf die weltweite Medizin."