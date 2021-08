per Mail teilen

Niko Kappel reist als Titelverteidiger nach Tokio - eine Medaillen-Garantie gibt es aber auch für ihn bei den Paralympics nicht. Vor seiner Abreise hat der Welzheimer aber ein klares Ziel.

Wenn Niko Kappel von den Paralympics spricht, schließt er immer wieder die Augen und erzählt von diesem einen Moment: 2016 in Rio de Janeiro, die Goldmedaille. "Das ist Teil meiner Vorbereitung", verrät der Kugelstoßer einen Tag vor seiner Abreise nach Tokio.

Fünf Jahre nach seiner Goldmedaille will der Welzheimer wieder Edelmetall von den Paralympics mitbringen. Das aber dürfte alles andere als einfach werden. "Ich bin ja auch nicht mehr 21. Da hab ich die Kugel nur angeschaut, und es lief." Zuletzt lief es eher nicht für Kappel. Eine Rückenverletzung zwang ihn zu einer Pause. Sechs Wochen konnte er nicht in den Ring und das in der Vorbereitung auf "das Riesending, den Höhepunkt", die Paralympics.

Verletzung als Chance

"Ich bin gezwungen worden, runter zu fahren", erzählt der 26-Jährige. Im Kraftraum konnte er trainieren, den Ring aber hat er in der gesamten Zeit nicht betreten. "Das war gut. Denn jetzt kann ich mich besinnen, auf meine Stärke." Er habe in dieser Zeit alles außerhalb des Ringes verbessern können. Das Durchbrechen der vermeintlich wichtigen Routine, es hat Kappel stärker gemacht, ihn gefestigt.

"Das hat mich bestärkt, weil ich weiß, dass ich es kann", sagt er. Diese Überzeugung, sie ist wichtig für Tokio. Denn schon kleinste Unsicherheiten, davon ist Kappel überzeugt, können sich bei den Paralympics zum Problem entwickeln. "Zwei Prozent entscheiden über Gold oder Platz fünf." Und der ist für Kappel keine Option. Er hat sich die Medaillen schon einmal angeschaut - im Internet.

Medaillen sehen "unfassbar gut aus"

"Ich will eine Medaille. Ich finde einfach, die sehen unfassbar gut aus." Allein das ist ein Argument. Für den Para-Sportler aber ist es mehr als das. "Wenn ich einen 'Wünsch-Dir-Was-Zettel' hätte, dann würde da natürlich Gold draufstehen." Aber bei Kumpel Frank Stäbler hat er gesehen, dass der Olympiasieg nicht alles ist. "Ich durfte bei seinem Empfang dabei sein. Und wenn man weiß, was dahinter steckt. Dann ist das einfach etwas ganz Besonderes." Ganz besonders Bronze. Auch für Stäbler.

In Träume von Trophäen mischen sich Sorgen. Und dass nicht nur, weil die Olympischen Spiele gezeigt haben, dass der Ring in Tokio extrem wetteranfällig ist. "Nässe wäre der Worst Case", sagt Kappel. "Wenn da so ein Schwall Regen von oben kommt, dann hoffe ich, dass die Kampfrichter unterbrechen." Bei den Olympischen Spielen hatten die Helfenden noch versucht mit Handtüchern den Ring zu trocknen - vergeblich. "Es wird darum gehen, sich die Sicherheit zu holen", sagt Kappel.

Mit Brüllen zum Erfolg

Egal, wie das Wetter ist und egal, ob Fans im Stadion sein dürfen. Wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Tokio stellt sich der Kugelstoßer auf einen Wettkampf vor fast leeren Rängen ein - allein ist er dennoch nicht. "Meine Familie und Freunde - ich weiß, dass sie da sind", verrät er. Also nicht tatsächlich in Tokio, aber vor dem heimischen Fernseher. "Die werden brüllen. Und das habe ich mir abgespeichert." Genau wie seinen Gold-Moment 2016. Vielleicht kommt 2021 ja noch einer dazu.