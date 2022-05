14,99 Meter: Para-Kugelstoßer Niko Kappel erneut mit Weltrekord

per Mail teilen

Para-Kugelstoßer Niko Kappel hat seinen eigenen Weltrekord verbessert und nur haarscharf die Marke von 15 Metern verfehlt.

Der Leichtathlet vom VfB Stuttgart kam beim Grand-Prix Meeting im schweizerischen Nottwil im sechsten und letzten Versuch auf 14,99 Meter und blieb damit fünf Zentimeter über seiner nur eine Woche zuvor in Halle/Saale erzielten bisherigen Bestweite.

Kappel: "Es ist der absolute Wahnsinn"

"Ich hatte mit viel gerechnet heute, aber nicht, dass ich den Rekord nochmals verbessern kann. Dass ich hier im letzten Versuch 14,99 Meter raushaue, ist mega. Die Saison ist einfach geil bisher, es macht einfach Spaß", sagte Kappel: "Es ist der absolute Wahnsinn. Die Form passt einfach perfekt. Einfach schade, dass in diesem Jahr kein Großereignis ansteht."

Die 15 Meter seien nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben, so Kappel nach dem Wettkampf: "Ich hoffe, dass ich den Flow mitnehmen kann und die 15 Meter in diesem Jahr noch knacken kann. Ganz so weit ist es ja nicht mehr."