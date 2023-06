Gelungene WM-Generalprobe von Niko Kappel

18 Tage vor der Para-Weltmeisterschaft in Paris gelang Para-Kugelstoßer Niko Kappel bei der Deutschen Meisterschaft in Singen eine gelungene Generalprobe.

Der 28-jährige Weltrekordhalter erzielte mit 14,84 Metern die drittbeste Weite aller Zeiten und siegte in Singen. Mit 14,99 Metern hält der Welzheimer seit einem Jahr den Weltrekord in der Wettkampfklasse der Kleinwüchsigen. Eine gelungene Generalprobe, denn bis zur WM am 12. Juli in Paris wird Kappel keine weiteren Wettkämpfe bestreiten.

Niko Kappel: "Mein Flow kommt zurück"

"Ich bin mega erleichtert und total happy über den heutigen Wettkampf. Bereits im Training in der vergangenen Woche habe ich gemerkt, dass mein Flow zurückkommt. Das gibt mir viel Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaft in zweieinhalb Wochen in Paris. Die Favoritenrolle nehme ich jetzt auch sehr gerne an", sagte Kappel.