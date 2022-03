Leonie Walter: Paralympics-Gold legt St. Peter lahm

20 Schüsse, 20 mal getroffen. Es war die Grundlage für die Goldmedaille von Leonie Walter im Biathlon bei den Paralympics. Daheim in St. Peter ist seitdem die Hölle los.

Weit weg vom Schwarzwald, in Zhangjiakou, China, stand Leonie Walter immer noch ziemlich überwältigt da. Überwältigt davon, was sie gerade geschafft hatte. Gold im Biathlon bei den Paralympics mit ihrem Guide Pirmin Strecker: "Das ist noch so ungreifbar, ich einfach total glücklich, dass ich es gepackt hab". Ziemlich sprach- und fassungslos war die 18-jährige Schülerin, die inzwischen in Freiburg lebt, trainiert und zur Schule geht.

"Hallo Mausi, das ist ja unglaublich!"

Als im ARD-Interview noch Mama Renate ans Telefon geholt wurde, kam gar nichts mehr raus. Aus St.Peter sprudelte es dagegen nur so aus der stolzen Mutter heraus. "Hallo Mausi, das ist ja unglaublich...wir haben alle geweint, unglaublich, unfassbar...." .

Die Küken aus dem SchwarzwalIm paralympischen Dorf teilt sich Leonie Walter das Appartment mit der 15-jährigen Linn Kazmeier. "Küken-WG" wird das Duo im TeamD nur genannt. "Das ist über alle Erwartungen hinaus", kommentierte DBS-Präsident Friedhelm Julius Beucher die Leistung der beiden. Denn die Küken aus dem Schwarzwald haben jetzt schon fünf Medaillen gesammelt. Kazmeier holte zweimal Silber, Walter vor der Goldenen bereits zweimal Bronze.

"St. Peter wartet auf dich"

Leonie Walter hat seit ihrer Geburt ein Sehvermögen von etwa zehn Prozent. Das hat die Familie nicht daran gehindert, die kleine Leonie schon mit fünf Jahren auf Skier zu stellen, erst Alpin, später Langlauf. Wie die Oma und die Eltern eben. Der Ehrgeiz war schon früh da. "Leonie muss man eher bremsen. Sie ist schon ziemlich stark und will auch gewinnen", sagte Mutter Renate schon vor Jahren.

Spätestens jetzt ist klar, wie Recht sie hat. Das bekommt wohl auch ihr Arbeitgeber zu spüren. "Alle rufen an, ich renn' von einem Telefon zum anderen, ich glaub ich muss heute freinehmen im Geschäft", sagt die stolze Mutter dann auch ins Telefon. Am anderen Ende bleibt in China die sprachlose Freude der Leonie Walter. "Alle sind so stolz auf euch", sagt die Mama dann noch. Auf ihre "Mausi" und deren Guide Pirmin Strecker. Mehr muss man erstmal auch gar nicht sagen.