Bei den Paralympics in Tokio gewann Niko Kappel die Bronzemedaille. Es war die zweite paralympische Medaille nach Gold in Rio für den sympathischen Kugelstoßer aus Welzheim. Nach seiner Rückkehr aus Japan war er am Samstag zu Gast bei SWR Sport.

Niko Kappel ist wieder zurück, daheim in Welzheim im Schwäbischen Wald. Dörfliche Idylle nach den drei Wochen in der Millionen-Metropole Tokio. Am Montag gewann der Kugelstoßer im dortigen Olympiastadion Bronze, am Mittwoch hatte er auf dem zwölfstündigen Rückflug von Japan auch den Jetlag mit im Gepäck: "Ich bin morgens immer noch ganz früh hellwach, manchmal schon um fünf Uhr", schmunzelt der Para-Sportler am Samstagnachmittag bei seinem Live-Auftritt im Radio bei SWR1 Stadion, "aber das wird sich demnächst sicher wieder legen."

Absolut "happy" mit der Bronzemedaille in Tokio

Mitgebracht ins Studio nach Stuttgart hat das Kraftpaket im roten Deutschland-Trikot auch seine Bronzemedaille. Jeder darf sie mal anfassen und hochhalten. Unglaublich schwer ist das glänzende Metallstück, es wiegt immerhin ein knappes halbes Kilo. Der Materialwert, sagt Niko Kappel, sei nicht allzu hoch, der ideele für ihn dafür umso mehr: "Mit dieser Bronzemedaille bin ich wirklich happy", sagt der 26-Jährige, der vor fünf Jahren bei den Paralympics in Rio noch Gold gewann, "vor allem nach dieser Scheißsaison". Der kräftige Ausdruck hat seinen Grund: Erst die langanhaltende Pandemie mit Trainingseinschränkungen und fehlender Wettkampfpraxis, dann meldete sich immer wieder der Körper und nahm sich Verletzungspausen. Es lief in diesem Jahr einfach nicht rund für Niko Kappel.

Sechs Wochen Verletzungspause vor Tokio

Noch im Juni und Juli, nach Bronze bei den Europameisterschaften, musste Niko Kappel eine sechswöchige Verletzungspause einlegen. Der Rücken zwickte. Alles andere als ideale Voraussetzungen für den Start in Tokio. "Es ist uns aber gelungen, das aus der Birne zu kriegen", so Kappel gleich nach seinem Wettkampf in Tokio, "aber für den großen Stoß hat es nicht gereicht". Mit seiner Weite von 13,30 Metern in einem so noch nie dagewesenen ausgeglichenen Feld von fünf Spitzenwerfern kam er schließlich auf Platz drei. Und alles war wieder gut.

Von der faszinierenden Stadt Tokio hat Niko Kappel nicht viel gesehen. Wegen Corona bewegten sich die paralympischen Sportler in einer Blase zwischen Flughafen, olympischem Dorf, Training und Stadion. "Die Japaner waren sehr freundlich", erzählt Niko, "aber auch sehr streng. Die Maske war Teil meines Körpers, Ausnahmen gab es nur im eigenen Appartement, beim Essen und beim Wettkampf." Und lachend fügt er noch hinzu: "Mir glühen jetzt noch die Ohren vom vielen Maskentragen. Aber das gehört einfach aus Sicherheitsgründen dazu."

Seit 2018 trainiert Niko Kappel als Profi

Gold in Rio 2016, jetzt Bronze in Tokio: Längst hat sich Niko Kappel als einer der erfolgreichsten Athleten im deutschen paralympischen Sport etabliert. Der Triumph von Brasilien vor fünf Jahren bescherte dem gelernten Bankkaufmann auch einen ordentlichen Popularitätsschub. Seit 2018 ist der Welzheimer von seinem Beruf freigestellt, um als Profi trainieren zu können: "Ich finanziere mich über die Bundesförderung der Sporthilfe und der Bundeswehr", erzählt Niko Kappel, "daneben habe ich aber auch noch private Sponsoren, sonst würde das nicht funktionieren."

Auch in Paris 2024 will der Welzheimer dabei sein

Der kleinwüchsige Kugelstoßer, der für den VfB Stuttgart antritt, trainiert in Stuttgart "unter den Fittichen der Leichtathletik, das ist für mich eine Art 'Insellösung' und bietet mir perfekte Bedingungen". Das ist auch nötig, denn der paralympische Sport, so Kappel, "hat zuletzt eine rasante Entwicklung genommen. Die zunehmende Professionalisierung, die Konkurrenz ist größer geworden, es gibt immer wieder neue Rekorde." Auf den Lorbeeren ausruhen gibt es nicht für Niko Kappel. Nach Rio und Tokio will er auch bei den Paralympics 2024 in Paris am Start und dabei möglichst erfolgreich sein. "Um die 30", weiß er, "ist das beste Alter für einen Kugelstoßer."

Saisonabschluss beim ISTAF in Berlin

Nächste Woche Sonntag steht aber erst einmal das Ende der diesjährigen Wettkampfsaison an. Niko Kappel freut sich auf die Einladung zum ISTAF, dem großen Leichtathletik-Event im Berliner Olympiastadion, dort will er am 12. September "nochmal richtig angreifen und gute Form zeigen". Danach wartet auf ihn und Freundin Luisa endlich der wohlverdiente Urlaub: "Erstmal vier Tage nach Stockholm", freut sich Niko Kappel auf die freien Tage in Schweden, "im Oktober wollen wir dann nochmal länger weg." Und: Er will endlich mal wieder seinem VfB in der Arena zuschauen: "Ich gehe unfassbar gerne ins Stadion, wenn es die Zeit zulässt. Aber in den nächsten Wochen wird man mich definitiv dort sehen."

Wohin kommt die Medaille?

Nach dem Auftritt im Radio bei SWR1 Stadion und einem Interview vor der Kamera von SWR Sport legt Niko Kappel seine Bronzemedaille wieder sorgfältig zurück in die dunkelblaue Schatulle. Daheim in Welzheim bekommt sie natürlich einen Ehrenplatz, gleich neben der Goldmedaille von Rio: "Vermutlich an die Wand im Arbeitszimmer, aber darum kümmert sich Luisa", lacht er verschmitzt und verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal, Niko Kappel.