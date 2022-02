Anna-Lena Forster aus Radolfzell, Ski Alpin: Bei der WM in Lillehammer im Januar überragte sie alle. Die 26-jährige Monoskifahrerin holte sich in der Abfahrt, im Super-G, in der Super-Kombi und im Slalom den WM-Titel. Nur der Erfolg im Riesenslalom blieb ihr durch einen Sturz verwehrt. In dieser Disziplin holte sie 2014 in Sotschi Bronze, zusätzlich zu den Silbermedaillen in der Super-Kombi und im Slalom. Diese Silbermedaillen konnte sie in Pyeongchang 2018 mit zwei Goldmedaillen toppen.

imago images IMAGO / Ralf Kuckuck