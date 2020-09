Heiko Wiesenthal spielt mit voller Leidenschaft Sitzvolleyball. Nun hat der 44-Jährige die Deutsche Meisterschaft nach Koblenz geholt. Dort ist er Teilnehmer und Organisator.

Wiesenthal gewann mit der Deutschen Sitzvolleyball-Nationalmannschaft bei den Paralympics 2012 in London die Bronzemedaille. Und auch 2016 in Rio war er mit dabei. Entgegen seiner ursprünglichen Pläne, sich aus dem Nationalteam zurückzuziehen, wird Wiesenthal auch bei den Paralympics 2020 in Tokio am Start sein.

Teilnehmer und Organisator

Doch zunächst steht mit der Deutschen Meisterschaft vor der Haustür in Koblenz ein ganz besonderes Event an. Auch, weil "Mister Sitzvolleyball" als Teilnehmer und Organisator gefragt ist.