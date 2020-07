per Mail teilen

Paralympicssieger Niko Kappel aus Welzheim hat den Weltrekord im Kugelstoßen nun endgültig geknackt.

Der Weltmeister von 2017 stellte in Bad Boll mit 14,30 Metern eine neue Bestmarke in der Wettkampfklasse der Kleinwüchsigen auf, nachdem sein erster Rekordversuch in Stuttgart vergangenen Monat nicht anerkannt worden war. Dort hatte Kappel bereits 14,40 Meter gestoßen. Da der Wettkampf dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) erst im Nachhinein gemeldet worden war, wurde der Rekord nicht offiziell gewertet.

"Ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe"

Vertreter der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) sowie des IPC waren dieses Mal anwesend. "Ich bin mega glücklich, dass ich es jetzt geschafft habe", sagte Kappel: "Es lief wieder alles unglaublich gut, mein Knie hat super mitgemacht und ich habe mich einfach gut gefühlt. So kann es weitergehen."