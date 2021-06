Markus Rehm träumt nach seinem Weltrekord-Sprung bei der Para-EM von einem Start bei den Olympischen Spielen in Tokio. Doch die Hürden für den Paralympics-Sieger sind hoch.

Markus Rehm schaute gebannt auf die Anzeigetafel. Als endlich die Fabelmarke von 8,62 Meter aufleuchtete, platzte es aus ihm heraus. Immer wieder zeigte der gebürtige Göppinger nach seinem Weltrekordflug zu EM-Gold seine Fäuste und ließ seiner Freude mit einem Urschrei freien Lauf.

Mission Olympische Spiele

Wenige Stunden nach seinem sensationellen Weltrekord-Sprung bei der Para-EM im polnischen Bydgoszcz kündigte Rehm einen erneuten Anlauf für eine Olympia-Teilnahme an. "Mein großes Ziel ist es, eines Tages bei den Olympischen Spielen zu stehen und für meinen Sport Werbung zu machen", so der 32-Jährige Schwabe. "Wir haben die nötigen Hausaufgaben gemacht, inklusive der offiziell geforderten Olympianorm. Es liegt nun allein an den Verbänden, ihren Bekundungen zur Inklusion auch Taten folgen zu lassen." Ein Urteil des Internationalen Sportgerichtshofs CAS aus dem November 2020 hatte Rehm eigentlich die Tür für Tokio geöffnet - und doch könnte er ausgebremst werden.

Olympia-Nominierung für den DLV kein Thema

Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) will Rehm am Sonntag bei den nationalen Meisterschaften in Braunschweig nur außer Konkurrenz starten lassen, eine Nominierung für Olympia wäre dann trotz erfüllter Norm kein Thema. Der DLV beruft sich auf eine seit 2015 gültige nationale Bestimmung, wonach Para-Athleten getrennt von den Nicht-Behinderten gewertet werden. An diese werde sich der Verband "definitiv" auch am Sonntag halten, teilte ein DLV-Sprecher mit. Der DLV hatte die getrennte Wertung mit einem vermeintlichen Vorteil begründet, den Rehm haben könnte, da er seine Hightech-Prothese zum Absprung nutzt.

Doch Rehm sieht diese nationale Regelung nach dem CAS-Urteil als überholt an. "Die Beweispflicht wurde umgekehrt. Das heißt, wenn Zweifel bestehen sollten, dann muss der Verband einen Vorteil nachweisen. Es gibt eine Studie aus 2016, die das nicht abschließend klären konnte", erklärte der Prothesen-Springer. "Deshalb würde ich gerne in der ganz normalen Wertung starten."

Rechtliche Schritte möglich

Auch aus Sicht des Sportrechtlers Paul Lambertz hat der Verband keine wirkliche Handhabe. Der DLV werde "Schwierigkeiten haben, sich auf seine Regel zu berufen, weil die Regel nicht mit dem internationalen Recht übereinstimmt", sagte Lambertz. "Wenn der DLV nicht nachweisen kann, dass der Athlet einen Vorteil hat, dann muss Rehm ganz normal bei den nicht-behinderten Athleten starten dürfen."

Ansonsten, glaubt Lambertz, habe Rehm "gute Chancen, juristisch dagegen vorzugehen". Bezüglich rechtlicher Schritte hält sich der Para-Weitspringer noch bedeckt. Man hoffe noch auf ein Einlenken des DLV, teilte Rehms Management mit. Denn schließlich wäre ein Rechtsstreit sehr aufwendig, die Zeit für ein Urteil bis zum Start der Olympischen Spiele Ende Juli wohl zu knapp.

Rehm will "Message" senden

Sollte es mit einer Olympia-Teilnahme in Tokio klappen, sei eine Medaille "nicht unmöglich", sagte der 32-Jährige: "Aber ganz ehrlich: Darum geht es mir nicht. Ich bin paralympischer Sportler, meine Medaille gewinne ich bei den Paralympics. Mir geht es darum, eine Message für den paralympischen Sport zu senden. Es gibt immer noch Leute, die Scherze über unseren Sport machen, obwohl wir tolle Leistungen bringen."

Bei seinem Weltrekord in Polen sprang Rehm acht Zentimeter weiter als Lutz Dombrowski bei seinem Olympiasieg 1980 mit dem bis heute geltenden nationalen Rekord der Nichtbehinderten. "Das war schon auf meiner bucket list", sagte Rehm lachend. "Jetzt ist der paralympische deutsche Rekord weiter als der olympische. Das ist schon ein Zeichen."

Dass seine Prothese der Grund sei, akzeptiert Rehm nicht. "In meinem Feld haben alle die gleiche Technik, aber die Sprünge sind wesentlich kürzer." Auf den Zweitplatzierten hatte Rehm bei seinem Weltrekord-Sprung in Polen 1,64 Meter Vorsprung.