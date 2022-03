Empfang in Radolfzell für Medaillengewinnerin Anna-Lena Forster

Bei den Paralympics in Peking gewann Monoskifahrerin Anna-Lena Forster zwei Gold- und zwei Silbermedaillen. Damit war die Radolfzellerin die erfolgreichste deutsche Athletin. Nun wurde sie in ihrer Heimatstadt empfangen.

Es ist eine große Ehre für Anna-Lena Forster. Am Dienstagnachmittag wurde die Paralympics-Rückkehrerin im Rathaus im Radolfzell empfangen. "Das ist immer etwas Besonderes, hier in der Heimat so wertgeschätzt zu werden", freute sich die 26-Jährige, die in Peking vier Mal Edelmetall gewonnen hatte.

Anna-Lena Forster hat mittlerweile neun Paralympische Medaillen

Bei ihren dritten Paralympics hatte Forster Gold in der Superkombination und im Slalom, Silber in der Abfahrt und im Super-G geholt. Mittlerweile hat sie eine stolze Sammlung von neun Paralympischen Medaillen. Die viermalige Weltmeisterin ist eines der Aushängerschilder des Paralympischen Sports. Bei der Eröffnungsfeier in Peking durfte sie zusammen mit Martin Fleig die deutsche Fahne tragen. Neben ihren sportlichen Erfolgen war das einer der schönsten Momente für Forster in Peking. "Das war etwas ganz Besonderes für mich." Zurück in Radolfzell wurde sie für ihre tollen Leistungen auch mit dem Eintrag ins Goldene Buch geehrt.