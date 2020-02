per Mail teilen

Die querschnittsgelähmte Stuttgarterin Anja Wicker hat beim Para-Biathlon in Altenberg ihren ersten Weltcupsieg der Saison eingefahren.

Anja Wicker aus Stuttgart hat beim Weltcup der Para-Biathleten in Altenberg ihren ersten Saisonsieg gefeiert. Nachdem sie bereits am Samstag nach einem starken Rennen einen zweiten Platz erreicht hatte, stand sie am Sonntag ganz oben auf dem Treppchen.

Wicker profitierte dabei von einem fehlerfreien Schießen und Patzern bei der Konkurrenz. "Ich bin natürlich sehr froh darüber, dass die Organisatoren alles dafür getan haben, diesen Weltcup trotz der schlechten Bedingungen, durchführen zu können", bedankte sich Wicker bei den Veranstaltern. "Nach zwei schwierigen Jahren ist es unglaublich schön, wieder konkurrenzfähig zu sein", so Wicker weiter, die in zwei Wochen zum nächsten Heimweltcup ins bayerische Finsterau aufbrechen wird. Dort hatte sie bereits 2017 den Weltmeistertitel im Biathlon über die Langstrecke gewonnen.

Der Saisonhöhepunkt folgt im März im schwedischen Östersund. Dort werden die Biathlon-Weltmeisterschaften 2020 ausgetragen.