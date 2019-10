Kugelstoßer Niko Kappel ist bereit für die Para-WM der Leichtathleten in Dubai. Im exklusiven Gespräch mit SWR Sport spricht der amtierende Weltmeister über Weltrekorde und Kritik am Austragungsort.

Topfit nach Dubai

Kugelstoßer Niko Kappel reist als Titelverteidiger zur Para-WM (7. bis zum 15. November) nach Dubai. Die Vorbereitung sei gut verlaufen, daher gibt sich Kappel optimistisch: "Ich bin auf einem superguten Niveau", sagt der 24-Jährige zu SWR Sport. Das 1,40 Meter große Kraftpaket liebäugelt auch diesmal mit der Goldmedaille. Der Kreis der Favoriten sei jedoch größer geworden, schätzt Kappel: "Es wird spannend."

Dauer 0:43 min Niko Kappel: "Ich bin auf einem superguten Niveau." Niko Kappel: "Ich bin auf einem superguten Niveau."

Organisation top - Zuschauerzahlen flop

Das fehlende Zuschauer-Interesse bei der Leichtathletik-WM Ende September/Anfang Oktober wurde viel kritisiert. Kappel erwartet in Dubai auch für die Para-WM keine Stimmung, die mit dem Leichtathletik-Fest bei der WM 2017 in London vergleichbar wäre. Im Gegenteil: "Ich glaube, dass das Stadion eher mäßig gefüllt sein wird."

Dauer 2:06 min Niko Kappel über den WM-Austragungsort Dubai Niko Kappel über den WM-Austragungsort Dubai

Von einer guten Organisation geht er dennoch aus. In Bezug auf Verpflegung, Unterkünfte und Trainingsbedingungen mache sich Kappel jedenfalls keine Sorgen. Was das Interesse des Publikums betrifft, macht er sich jedoch keine Illusionen.

50 Prozent der Zuschauer vor Ort werden an meinem Tag Deutsche sein. Scherzt Niko Kappel im Gespräch mit SWR Sport

Auch die Hitze dürfte nur bedingt Einfluss auf seine Leistung haben: "Dadurch, dass Kugelstoßen eine technische Disziplin ist, sollte mich das nicht so tangieren." Schnell gewöhnen müsse er sich jedoch an die vielen Klima-Anlagen und den häufigen Wechsel zwischen warm und kalt.

Weltrekorde wie am laufenden Band

Seit der WM in London liefert sich Kappel eine regelrechte Schlacht um Weltrekorde mit seinen Kontrahenten. Der Pole Bartosz Tyskowski und der Brite Kyron Duke sind dabei seine größten Rivalen. Im Juni stellte Kappel mit 14,11 Metern einen neuen Weltrekord auf - sieben Zentimeter weiter als Tyskowski. Wenige Wochen später erhöhte der Brite Kyron Duke auf 14,19 Meter.

Dauer 1:24 min Niko Kappel: "Der Weltrekord spielt immer mit." Niko Kappel: "Der Weltrekord spielt immer mit."

Auch in Dubai erwartet Kappel Weiten wie diese: "Ich glaube, dass man in diese Region stoßen muss, um zu gewinnen." Zudem seien drei oder vier Athleten in der Lage, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Beste Voraussetzungen für ein weltmeisterliches Kräftemessen in der Hitze der Vereinigten Arabischen Emirate.