Die Tigers Tübingen trainieren seit Mitte August für die neue Saison: ihre Rückkehr in die Basketball-Bundesliga. Dort geht es gleich mit einer großen Herausforderung los.

Die Mannschaft der Tigers Tübingen steht für den Saisonstart der Basketball-Bundesliga (BBL) in gut einem Monat. Die Vorbereitungen und Trainings laufen. Und die Saison 2023/2024 beginnt direkt mit einem Topspiel: Die Tigers treffen am 1. Oktober um 18:30 Uhr zu Hause in Tübingen auf den Deutschen Meister "Ratiopharm Ulm".

"Ich glaube, besser könnte man es sich nicht vorstellen. Die Fans warten ja seit Jahren auf dieses Spiel."

Eigentlich hätte der Saisonauftakt beim Vizemeister "Telekom Baskets Bonn" stattfinden sollen. Doch das Spiel wurde auf den 4. Oktober 2023 verschoben. So treffen die Tigers zum Start der Erstligasaison direkt auf zwei Spitzenteams.

Nicht nur die Gegner haben sich mit dem Aufstieg geändert: Die Tigers spielen künftig an allen Wochentagen, so zum Beispiel am Montag, 6. November, gegen Alba Berlin. Der Streamingdienst "Dyn" überträgt die Spiele der Bundesliga, der Playoffs und des BBL-Pokals. Die Montagsspiele sollen laut Stefan Holz, Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, ein Alleinstellungsmerkmal des Basketballs darstellen.

Ziel der Tigers Tübingen: Klassenerhalt

Viel habe sich nicht verändert, sagt der finnische Trainer Daniel Jansson dem SWR. Die Erste Liga sei vor allem eine neue Umgebung, aber weiterhin sei es Basketball. Das erste Spiel gegen Ulm ist für ihn besonders. Denn vor Tübingen war er Trainer in der Donaustadt. "Es war mein erstes Zuhause, als ich nach Deutschland gezogen bin", sagte er beim Pressegespräch am Freitagvormittag. Ziel sei in dieser Saison, die Klasse zu halten, sagt Tigers-Manager Jascha Maus. Trainer Jansson will von Spiel zu Spiel denken und jede Woche versuchen, das nächste Spiel zu gewinnen.

Öffentliche Testspiele vor Saisonbeginn

Neun Spieler aus der Aufstiegsmannschaft sind in Tübingen geblieben. Es sind aber auch einige neu dazugekommen. Diese ins Team zu integrieren, sei nun das Ziel, sagte Kapitän Gianni Otto dem SWR. Bis zum Erstliga-Saisonstart absolviert die Mannschaft noch mehrere Testspiele, unter anderem am 3. September gegen Trier und am 10. September gegen Kirchheim - beide öffentlich in der Tübinger Paul-Horn-Arena.

Neue Ticketpreise in der Paul-Horn-Arena

Für die Zuschauer wird sich vor allem der Ticketpreis ändern. Da der Spielplan erst vor Kurzem von der BBL veröffentlicht wurde, wird der Einzelkartenverkauf laut Tigers-Manager Maus zeitnah starten. Eine leichte Preiserhöhung müssen die Zuschauer hinnehmen: 30 Euro kostet ein Ticket für einen Sitzplatz in der ersten Kategorie. Neben der super Stimmung gehört auch das zum Aufstieg in die Basketball-Bundesliga. Hauptsache wieder erstklassig - wie zuletzt in den Jahren 2004 bis 2018.