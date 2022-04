Das Geld fehlt: Trotz sportlicher Chance kein Aufstieg für die Tigers Tübingen

Die Tübinger Zweitliga-Basketballer haben am Mittwoch die Chance ins Halbfinale der Playoffs einzuziehen. Aber selbst wenn es bis dahin und sogar noch weiter gehen sollte - in der Bundesliga werden sie in der nächsten Saison aus finanziellen Gründen nicht spielen.

Eigentlich ist die Meisterschaft in der "ProA-Liga", der zweithöchsten deutschen Basketball-Liga, das direkte Ticket für den Aufstieg in die Bundesliga. Sogar schon durch die Finalteilnahme darf man aufsteigen. Und die Tigers Tübingen haben die Chance es bis dahin zu schaffen. Nach einer starken Saison, in der sie 15 ihrer 16 Heimspiele gewinnen konnten, haben es die Tigers zum ersten Mal überhaupt in die Playoffs geschafft. Dort führen sie im Viertelfinale mit 2:0 gegen Bremerhaven - mit dem dritten Sieg im dritten Spiel am Mittwoch (20. April) wäre schon der Halbfinaleinzug perfekt. Es könnte also alles so schön sein, der Traum von der Meisterschaft lebt - der vom Aufstieg ist allerdings schon jetzt ausgeträumt.

"Der Schritt kommt zu früh"

Auch wenn es sportlich reichen könnte, der Verein hat sich dagegen entschieden die Lizenz für die Basketball-Bundesliga einzureichen. "Wir haben lange überlegt, ob wir den Antrag stellen sollen, weil der sportliche Erfolg ja da ist. Aber wir konnten nicht den finanziellen Unterbau schaffen, um eine Saison in der Bundesliga bestehen zu können", erklärt der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Michael Bamberg. Die Lizenzanforderungen für die erste Liga seien gewaltig, darunter auch ein Budget von mindestens drei Millionen Euro. "Davon sind wir noch ein gutes Stück entfernt", so Geschäftsstellenleiter Jascha Maus. Noch käme der Schritt zu früh, so die Verantwortlichen.

Mit einem Dreijahresplan zum Aufstieg

Die Tigers haben seit dem Sommer einen Dreijahresplan für ihre junge Mannschaft. Das Ziel für dieses Jahr, die Playoffs anzupeilen, haben sie erreicht. In der nächsten Saison wollen sie dort wieder hin, bevor der finale Schritt "Bundesliga-Aufstieg" spätestens im dritten Jahr anstehen soll. Schon im Sommer sagte Vorstandsmitglied Thomas Veeser, dass der Verein von den Finanzen und Strukturen her jetzt noch nicht so weit ist. Das hat sich bestätigt. Die Tigers wollen weiter an den finanziellen und organisatorischen Gegebenheiten arbeiten. Es braucht neben dem Geld auch beispielsweise eine eigene Trainingshalle, die in Aussicht ist und eine verbesserte medizinische Abteilung, um in der Bundesliga mithalten zu können.

"Es zerreißt einem das Herz"

Die Tigers sind kein Einzelfall. In der letzten Spielzeit hat beispielsweise der sportlich qualifizierte Vizemeister aus Leverkusen ebenfalls auf einen Lizenzantrag verzichtet. Auch wenn andere Teams das Schicksal teilen, fällt den Verantwortlichen der Tigers diese Entscheidung schwer. "Es zerreißt einem das Herz, kann man fast sagen, denn wir haben mit diesem so tollen Erfolg, dass wir so weit oben sind, nicht gerechnet, weil das eine sehr junge Mannschaft ist. Aber wir haben eben einen exzellenten Trainer, glauben auch die Mannschaft weitgehend zusammenhalten zu können, um damit auch wieder anknüpfen zu können, an die Erfolge von dieser Saison", so Vorstandsvorsitzender Bamberg.

Die Meisterschaft ist das Ziel

Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht. Trotzdem sind auch Spieler und Trainer nicht frustriert, sondern arbeiten weiter auf ihr Ziel zu - die Meisterschaft: "Wir haben als Mannschaft unser persönliches Ziel, die Liga zu gewinnen. Ich glaube, wir haben gespürt, dass wir das können", so Forward Mateo Šerić. Auch mit dem Wissen, dass es nicht in die Bundesliga gehen wird, will das Team weiter konzentriert arbeiten und "einfach alles gewinnen".

Die Stimmung im Team sei super, von der Chemie in der Mannschaft ist der Forward begeistert. Was die Entscheidung für den Kader der Tigers in der nächsten Saison heißt, kann Šerić noch nicht einschätzen. Jeder Spieler habe seine eigenen persönlichen Ziele und im Profisport sei es immer ungewiss, was passiert. Die Verantwortlichen setzen auf Kontinuität und wollen einen Großteil des Kaders gerne behalten. Schon klar ist: Trainer Daniel Jansson hat seinen Vertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Er ist vom Konzept des Vereins überzeugt.

Als die Corona-Pandemie begann, so Jansson, stand der Verein vor der Frage, ob er überhaupt weitermachen kann, weil die finanziellen Auswirkungen so gravierend waren. "Ich finde, wir haben einen ziemlich guten Job gemacht. Jetzt sind wir in der Position, dass wir ein junges Team haben, das richtig gut Basketball spielt, die Spieler entwickeln sich und genau das war unser Plan. Alles läuft wie geplant. Und der Plan ist in der Bundesliga zu spielen, wenn wir dafür bereit sind", sagt der Coach. Er will aus den Tigers eine Mannschaft machen, die dauerhaft erfolgreich ist.

Sie wollen Schritt für Schritt gehen in Tübingen. Der nächste Schritt ist das Spiel gegen Bremerhaven am Mittwoch (20.April). Das wollen sie gewinnen und ins Playoff-Halbfinale einziehen. Für Mateo Šerić wird es die härteste Partie von allen. "Es ist immer am schwersten, den Sack zuzumachen." Deswegen lautet die Devise: Fokussiert bleiben und nicht ausruhen, denn es ist noch nichts erreicht. Der nächste Sieg ist das nächste Ziel. Und an den Aufstieg denken Sie in Tübingen dann vielleicht in der nächsten Saison wieder.