Deutschland ist zum ersten Mal Basketball-Weltmeister. Diesen historischen Erfolg haben viele Fans in Tübingen auf der Großleinwand geschaut. Die Euphorie könnte anhalten.

Die Tigers Tübingen hatten am Sonntag zum Public Viewing des Basketball-WM-Finals eingeladen. Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft das Finale der Weltmeisterschaft erreicht hatte, entschied sich der Verein Tigers Tübingen dazu, das Spiel in der Paul-Horn-Arena zu zeigen. Im Anschluss bestritten die Tübinger Basketballer ein Testspiel gegen den Zweitligisten Knights Kirchheim, das sie mit 85:74 Punkten gewannen.

Laut Tigers-Pressesprecher Tobias Fischer war das Public Viewing rund um die Arena gut besucht. Gegen Serbien spielten die Basketball-Nationalmannschaft ein spannendes Finale, das sie am Ende mit 83:77 gewannen. All das wurde verfolgt von etwa 400 Zuschauern und den Spielern der Tigers Tübingen. Beim Testspiel im Anschluss seien sogar 600 Zuschauer da gewesen.

Basketballer in Tübingen erwarten Zulauf nach WM-Erfolg

Die Sportart Basketball könne durch den WM-Sieg einen Aufschwung erleben, sagte Fischer dem SWR. "Ein WM-Sieg wird immer einen Boom geben", sagte der Tigers-Sprecher. Ob sich ein langfristiger Effekt auf die Sportart Basketball in Deutschland einstelle, werde die Zukunft zeigen, so Fischer.

"Ich denke schon, dass in den nächsten Wochen das eine oder andere Kind zu den Eltern sagt, ich möchte mit Basketball anfangen."

Die Tigers haben bisher alle Testspiele gewonnen

Im Testspiel gingen die Tigers anfangs in Führung, konnte sich aber innerhalb des ersten Viertels nicht von Kirchheim absetzen (21:20). Im zweiten Viertel gingen die Gäste zwischenzeitlich sogar in Führung, kurz vor der Halbzeit holten die Tigers aber auf. Die Führung bauten sie in der zweiten Halbzeit aus und konnten sie bis zum Schluss halten. Damit haben sie alle bisherigen Testspiele vor der Saison gewonnen.