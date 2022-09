Academics Heidelberg: Mit Schwung in die schwierige zweite Saison

Mit neuem Trainer und viel Bewegung im Team antworten die Academics auf die erste erfolgreiche Saison in der BBL. Ist da etwa Lust auf mehr?

Never change a running system? Nicht in Heidelberg. Trotz des Klassenerhalts in ihrer Aufstiegssaison wechseln die MLP Academics Heidelberg den Trainer und holen sich sechs neue Spieler. Es macht den Anschein, als ob es jetzt um größere Ziele geht, zum Beispiel die Playoffs. Doch die Heidelberger holen nur neuen Schwung, um durch die schwierige zweite Saison zu kommen. Und das obwohl die erste sehr gut verlief:

Klassenerhalt: Check!

Die Heidelberger beendeten die Saison 2021/22 mit 11 Siegen, 23 Niederlagen und 22 Punkten auf Platz 15. Damit ließen sie drei Teams hinter sich und hatten vier komfortable Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Als die Aufsteiger überraschend die ersten drei Spiele für sich entschieden, träumte manch einer von mehr; doch dem Team war klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen kann. Das Heidelberger Eigengewächs Niklas Würzner sprach von "drei Siegen gegen den Abstieg". Auf diesem Polster konnten die Academics, trotz der folgenden Niederlagen-Serien, stets über den gefährlichen Plätzen bleiben.

Niklas Würzner schaut in die Zukunft. Er wird noch für mindestens zwei Saisons wichtiger Bestandteil der Academics bleiben. IMAGO Nordphoto

Viel Umbruch im Kader

Bei den Academics war diesen Sommer reichlich Bewegung im Kader: Brekkot Chapman wechselte nach Japan zu den Koshigaya Alphas. Robert Lowery und Kelvin Martin verließen den Verein ohne neuen Verein. Albert Kuppe, Phillipp Heyden und Courtney Stockard beendeten ihre Profikarrieren. Der Abschied von Albert Kuppe kam überraschend, deshalb ist für Leon Friederici, der eigentlich gehen sollte, wieder Platz im Team.

Hinzu kommen Flügelspieler Tim Coleman (32), Power-Forward De’jon Davis (24), Point-Guard Eric Washington (29), Combo-Guard Lukas Herzog (21) und die Shooting-Guards Akeem Vargas (32) und Elias Lasisi (30) zu den Heidelbergern. Zwischen erfolgreichen alten Hasen, jungen Talenten und Eric Washington als Kreativspieler vermitteln. Auch Niklas Würzners Vertrag wurde bis 2024 verlängert.

Neuer Trainer, altes Glück?

Acht Jahre lang hat Branislav Ignjatovic den Posten als Cheftrainer inne gehabt. Jetzt übernimmt der Finne Jonaas Iisalo. Er kommt von den Telekom Baskets Bonn, wo er seinem Bruder Tuomas als Co-Trainer assistierte. Das Bruder-Team brachte Bonn aus dem Mittelfeld auf Platz zwei und schaffte es bis ins Playoff-Halbfinale. Der Finne lässt den Ball viel bewegen und möchte mit attraktivem, schnellem Basketball seine Spielphilosophie auch in Heidelberg erfolgreich umsetzen.

Joonas Iisalo ist neuer Cheftrainer in Heidelberg. IMAGO Eibner

Mit kleinen Brötchen zu den Playoffs

Erfolgreich zu sein bedeutet aber nicht unbedingt hohe Platzierungen zu erreichen. Das Ziel bleibt erstmal das gleiche wie in der Aufstiegssaison: der Klassenerhalt. Sich in der zweiten Saison in der BBL zu etablieren, bleibt eine schwierige Aufgabe für die Academics. In Zukunft seien irgendwann auch die Playoffs das Ziel, so Geschäftsführer Matthias Lautenschläger, aber davor müsse man erstmal eine Basis bauen. Wenn es Iisalo gelingt, die vielen Neuen zu einer Mannschaft zu formen, könnte das funktionieren.

Die Saison startet vor allem für den jungen Lukas Herzog spannend, der aus Ludwigsburg zu den Academics gestoßen ist. Er trifft im ersten Spiel (2.10.) sofort auf seine alten Teamkollegen.