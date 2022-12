Basketball-Bundesligist MLP Academics Heidelberg hat gegen den favorisierten FC Bayern München knapp verloren. Die mehr als 10.000 Zuschauer erlebten ein spektakuläres Spiel - und ein besonderes Wiedersehen.

Die Heidelberger haben lange stark mitgehalten, lagen nach drei Vierteln sogar in Führung, mussten sich schließlich aber 83:87 (51:50) geschlagen geben. Beste Werfer der Heidelberger waren Tim Coleman (21 Punkte) und Eric Washington (18). Münchens Isaac Bonga gelangen wie Coleman 21 Punkte. "Respekt an die Heidelberger", sagte er hinterher.

Die Kurpfälzer sind mit vier Siegen und sieben Niederlagen weiterhin auf Kurs Richtung Klassenerhalt. Die Bayern bleiben als Tabellendritter mit zehn Siegen und zwei Niederlagen an Alba Berlin und Bonn dran. Beide Clubs haben eine Bilanz von zehn Siegen und einer Niederlage, Bonn ist dank der besseren Punktedifferenz Erster.

Für die Academics geht es am Freitag, 30.12. (20:30 Uhr), zum letzten Spiel des Jahres nach Bamberg. Die Münchner reisen bereits am Mittwoch nach Belgrad, wo sie am 29.12. (20:30 Uhr) gegen Partizan den 16. Spieltag der EuroLeague bestreiten.

Starkes erstes Viertel der MLP Academics Heidelberg

Er gehe nicht davon aus, dass sein Team "echte Paroli" bieten können, sagte Matthias Lautenschläger vor dem Spiel, der Geschäftsführer der MLP Academics Heidelberg. Schließlich seien die Basketballer des FC Bayern München zu stark. Wider Erwarten machten es die Heidelberger ihren Gästen aber von Beginn an sehr schwer. Die 10.454 Zuschauer sahen eine hervorragende Offense der Heidelberger. Allen voran den flinken Eric Washington konnten die Münchner kaum verteidigen. Nach einem starken ersten Viertel führte der Außenseiter 25:23 und machte damit Werbung für den Basketball in der Kurpfalz.

Mehr als 10.000 Zuschauer in der SAP-Arena in Mannheim

Um die eigene Fan-Basis zu erweitern, fand die Partie nicht wie gewohnt im 4.200 Zuschauer fassenden SNP-Dome in Heidelberg statt, sondern in der deutlich größeren SAP-Arena in Mannheim. Dort, wo sonst der achtmalige deutsche Eishockey-Meister Adler Mannheim und der zweimalige Handball-Meister Rhein-Neckar Löwen spielen.

Wiedersehen mit Paul Zipser

Und die Fans sahen nicht nur ein temporeiches Basketball-Spiel, sondern auch eine Premiere. Bayerns Paul Zipser spielte zum ersten Mal gegen seinen Ausbildungsverein. Der 28-jährige Small Forward stammt aus Schriesheim, das rund acht Kilometer nördlich von Heidelberg liegt. Er kommt aus dem Nachwuchsprogramm des USC Heidelberg, war in mehreren Auswahlmannschaften aktiv, wechselte 2014 zu Bayern in die BBL, brachte es in die Nationalmannschaft und die NBA, spielte in Spanien und nun wieder, nach mehrjähriger Unterbrechung, bei Bayern München.

Im Juni 2021 wurde er wegen einer Gehirnblutung operiert und ist auf bestem Wege, nach diesem schweren Eingriff wieder zu seiner alten Spielstärke zurückzufinden. "Das ist schon was besonderes", sagte Zipser vor dem Anpfiff gegenüber MagentaTV. Zipser spielte insgesamt rund dreieinhalb Minuten, ihm gelang ein Dreier.

Heidelberg führt gegen Bayern München zur Halbzeit

Er hatte angekündigt, dass die Heidelberger mit hohem Tempo und viel Energie spielten - und behielt recht. Auch im zweiten Viertel gestalteten sie das Spiel ausgeglichen, waren äußerst effizient. Washington hatte zu diesem Zeitpunkt bereits 15 Punkte erzielt und war maßgeblich für die 51:50-Halbzeitführung der Heidelberger. Die Bayern fanden offensiv immer wieder Antworten auf die Academics, die alles zu treffen schienen. Aber in der Defense präsentierten sie sich nicht wie eine Topmannschaft.

Heidelberger 10:0-Lauf im dritten Viertel

Im dritten Viertel wirkte es phasenweise so, als könnten die Bayern das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Schließlich führten sie zwischenzeitlich mit fünf Punkten (61:56). Dann allerdings gelang den starken Heidelbergern ein 10:0-Lauf und die Zuschauer in der SAP-Arena ahnten, dass an diesem Abend auch eine Überraschung möglich war. Doch wie dieses Spiel enden sollte, blieb völlig offen. Die Bayern gingen erneut in Führung, um dann kurz vor Ende des dritten Abschnitts durch einen Dreier von De'Jon Davis erneut in Rückstand zu geraten (67:69).

Die Bayern finden zur Dominanz

Im letzten Viertel zogen die Bayern das Tempo an, zeigten sich defensiv konzentrierter und hatten auch den starken Washington besser im Griff. Nach einem 9:0-Lauf der Münchner stand es plötzlich 76:69 für den Favoriten, der erstmals in diesem Spiel die Dominanz zeigte, die viele von Beginn an erwartet hatten. Die Heidelberger wehrten sich, kamen nochmal auf zwei Punkte ran (76:78) und hielten das Spiel auch dank des starken Tim Coleman bis zum Ende offen. Aber die Bayern brachten ihre Führung mit großer Mühe über die Zeit.