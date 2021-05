Das Playoff-Viertelfinal-Duell zwischen den MHP Riesen Ludwigsburg und Brose Bamberg geht am Donnerstag in das entscheidende fünfte Spiel. Nach 2:0-Führung unterlagen die Schwaben zuletzt zwei Mal bei den Franken.

Die Spannung übernahm die Kontrolle, nur noch wenige Sekunden waren zu spielen am Dienstagabend in der Bamberger Basketball-Arena. Ludwigsburg lag drei Punkte zurück und war in Ballbesitz. Jaleen Smith stellte sich der Verantwortung und nahm aus der Not den Dreier, doch der US-Amerikaner scheiterte mit seinem Distanzwurf.

Aus und vorbei, es blieb beim 84:87. Hängende Köpfe bei den Riesen, denn sie hatten den zweiten Matchball für den Halbfinal-Einzug um die deutsche Meisterschaft vergeben, mussten den Serienausgleich hinnehmen. Nach den ersten beiden Heimsiegen und dem 2:0 für Ludwigsburg steht es jetzt nach zwei Auswärtsniederlagen 2:2. Im Modus "Best of five" muss am Donnerstag ein fünftes Spiel entscheiden.

Zwei Matchbälle vergeben - nach 2:0 steht es jetzt 2:2 nach Siegen

Immerhin konnten die Ludwigsburger die vierte Partie zum Ende hin mit viel Energie noch einmal eng und spannend gestalten. Am Sonntag war das noch ganz anders gewesen, als die Riesen im dritten Viertelfinalspiel völlig neben den Schuhen standen und von Bamberg deutlich mit 60:96 vorgeführt wurden. Die Franken verkürzten auf 1:2, holten sich damit die "zweite Luft". Auch Trainer John Patrick war am Wochenende noch tief enttäuscht von der Vorstellung seines Teams. "Wir waren nicht bereit, nie wach. Bamberg war aggressiver", so der Coach nach der Abreibung vom Sonntag.

Leistungssteigerung nach Spiel drei

In Spiel vier am Dienstag reagierten die favorisierten Ludwigsburger mit einer deutlichen Leistungssteigerung. Bis zur Pause lagen die Schwaben nur drei Punkte zurück (46:49), mussten dann aber die Bamberger im dritten Viertel davonziehen lassen. Die Riesen starteten mit zunehmender Spieldauer vor allem über den wiedergenesenen Top-Scorer Barry Brown (32 Punkte) noch einmal eine sehenswerte Aufholjagd, kamen wieder heran und schnupperten in den Schlußsekunden - vergeblich - am Ausgleich.

Und auch Trainer Patrick war nach dem Debakel vom Sonntag und der Energieleistung vom Dienstag wieder "stolz" auf sein Team: "Wir hatten wieder die nötige Energie".

"Do-or-die": Entscheidendes Spiel fünf in Ludwigsburg

Viel Kraft wird auch weiter nötig sein. Denn jetzt ist also überraschenderweise wieder alles offen im Duell des überragenden Vorrunden-Meisters Ludwigsburg und den nur achtplazierten Bambergern. Das fünfte, entscheidende Spiel (Donnerstagabend, 18:30 Uhr) in der Ludwigsburger Arena wird zum Showdown, zum "Endspiel ums Halbfinale".

John Patrick weiß, an welchen Stellschrauben er zu drehen hat: "Wir müssen besser verteidigen, besser passen. Am Donnerstag gibt es ein 'Do-or-die'-Spiel", wird er auf der Homepage der MHP Riesen zitiert. Alles oder nichts. Der Head Coach freut sich aber auch darauf: "Wir spielen Basketball, um diese 'Do-or-die'-Spiele zu haben. Es gibt nichts Besseres." Und deshalb geht es nicht mehr nur um basketballerisches Können, jetzt sind vor allem auch Mentalität und Nerven gefragt.

Bamberg ist Barrys Lieblingsgegner

Vielleicht hilft aber auch Barry Brown aus der Patsche, wenn es richtig eng wird: Im Pokal sammelte der US-Amerikaner 30 Punkte, in der Liga 24, in den Play-Offs am Dienstag sogar 32 Zähler gegen die Franken. Bamberg ist offenbar Barrys Lieblingsgegner. Auch am Donnerstag?