Stars feiern in Saarlouis: Keltern ist Deutscher Meister

per Mail teilen

Den Rutronik Stars Keltern gelingt nach einer überlegen geführten Finalserie gegen die Saarlouis Royal die vierte Meisterschaft.

Großer Jubel bei den Sternen aus dem Enzkreis. Durch das 76:62 (45:37) bei den Saarlouis Royals stehen die Hauptrundensiegerinnen als Deutscher Meister fest. Die ersten beiden Spiele in Keltern waren deutlich an die Stars gegangen.

Keltern spielt seine Vorteile in der Offensive aus

Im dritten Spiel legte Keltern konzentriert los, führte schnell mit 4:0. Doch Saarlouis zeigte eine starke Reaktion, nach fünf Minuten lagen die Gastgeberinnen mit 11:8 vorne. Anschließend verlief das erste Viertel ausgeglichen. Saarlouis ging - angeführt durch die starke Martha Burse - mit einer 24:22-Führung in die zweiten zehn Minuten. Im anschließenden Viertel geriet die Offensive der Saarländerinnen etwas ins Stocken, während Keltern sein Spiel konstant durchzog. Lohn war die Acht-Punkte-Führung zur Halbzeit - 45:37.

Auch im dritten Viertel schenkten sich beide Teams nichts. Saarlouis verteidigte bissig, doch den Stars gelang es, die Führung weiter auszubauen. Mit 14 Zählern Vorsprung ging es in den Schlussabschnitt, in dem sich Keltern den Titel nicht mehr nehmen ließ. Der Rest war Jubel der Stars, die sich von den mitgereisten Anhängern in der Stadtgartenhalle feiern ließen.

Meisterschaft nach Keltern, Pokal nach Saarlouis

Für das Team von Matea Tavic ist es die dritte Meisterschaft nach 2018, 2021 und 2023. Die Finalserie verlief dabei deutlich klarer als erwartet. Im Finale um den DBBL-Pokal hatte Saarlouis die Stars Anfang März noch deutlich geschlagen und sich den Titel gesichert.

Keltern hatte im Vorjahr die Finalserie gegen Liga-Neuling Alba Berlin verloren, war diesmal aber nicht zu stoppen. Nach nur zwei Niederlagen in der Hauptrunde folgten ein 3:0 im Viertelfinale über die Eigner Angels Nördlingen und ein 3:2 im Halbfinale über die GiroLive-Panthers Osnabrück. Saarlouis war durch ein 3:2 gegen Alba ins Finale eingezogen.