In der Finalserie der Damen-Basketball-Bundesliga haben die Rutronik Stars Keltern am Mittwochabend das erste Spiel zu Hause gegen die Panthers Osnabrück mit 70:54 gewonnen. Gespielt wird nach dem Modus „Best of Five“ - wer zuerst drei Siege verbucht hat, ist Deutscher Meister 2021. Die nächsten beiden Spiele finden am Freitag und am Sonntag statt. Es ist die vierte Finalteilnahme von Keltern in Folge. Gewinnen konnte Keltern die Deutsche Meisterschaft zuletzt 2018. mehr...