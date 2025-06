Die Ulmer Basketballer kassieren den Ausgleich in der Halbfinal-Serie gegen die Würzburg Baskets. Dabei spielt auch die besondere Atmosphäre in der fränkischen Arena eine Rolle.

Es war Playoff-Basketball pur. Neun Mal wechselte die Führung beim zweiten Spiel des BBL-Halbfinals zwischen den Würzburg Baskets und ratiopharm Ulm. Das bessere Ende hatten die Gastgeber. Mit dem 87:77 (46:37) glichen die Franken zum 1:1 aus .

Spiel drei steigt am Samstag (07.06.2025) um 18:30 Uhr wieder in Ulm. Der Heimvorteil liegt also weiter bei den Schwaben. Das macht den Ulmern Hoffnung, denn die Auswärtsspiele in Würzburg finden in besonderer Atmosphäre statt.

Leibenath: "Musst gefühlt zehn Punkte besser sein"

"Es ist auf jeden Fall schwer. Es gibt Hallen in der Bundesliga, die nicht so schwer zu spielen sind", sagte Ulms Sportdirektor Thorsten Leibenath nach dem Spiel im Sportschau-Interview. "Die Atmosphäre ist sehr intensiv, sehr laut, sehr gut. Ich glaube, das hat schon einen Einfluss auf die gesamte Dynamik in einem Spiel. Wir sagen gerne: Hier reicht es nicht, mit einem Punkt zu gewinnen, man muss gefühlt zehn Punkte besser sein als der Gegner, damit man hier den Sieg davonträgt."

Die 1980 als Carl-Diem-Halle eröffnete Arena bietet bei Basketballspielen 3.140 Zuschauern Platz und ist berüchtigt für ihre Stimmung und wird daher auch als "Turnhölle" bezeichnet. Tagsüber geht es zumindest etwas ruhiger zu, dann findet in der Drei-Felder-Halle der Schulsport statt.

Für die Ulmer wird es "brutal schwer"

Umso erstaunlicher ist es, dass die Würzburger in der regulären Saison in der Heimtabelle nur den 13. Platz belegen. Ganz anders dagegen die Ulmer, die 15 von 16 Heimspielen gewinnen konnten und entsprechend optimistisch in die restliche Serie gehen.

"Wir haben weiterhin den Heimvorteil", sagte Leibenath wohlwissend, dass dieser keine Garantie für Siege ist. "Es wird brutal schwer gegen Würzburg. (...) Man kann nicht sagen, dass es einen großen qualitativen Unterschied in der Kaderzusammenstellung gibt", sagte Leibenath: "Das sind zwei Mannschaften, die sehr nah beieinander sind." Die Serie verspricht also weiter Hochspannung - ob in Ulm oder in der "Turnhölle".