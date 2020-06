Ratiopharm Ulm ist nach vier Siegen aus vier Spielen das Überraschungsteam beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga (BBL). Im Viertelfinale trifft das Team von Trainer Jaka Lakovic nun auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt.

Mit einer weißen Weste und sehr starken Auftritten gegen die renommierten Gegner aus München und Oldenburg beenden die Ulmer Basketballer die Gruppenphase des BBL-Finalturniers in der Gruppe A auf dem ersten Platz. Somit hat sich die Mannschaft souverän für die K.O.-Phase qualifiziert.

Viertelfinale gegen Fraport Skyliners

In der Runde der letzten acht treffen die Ulmer nun am Mittwochnachmittag (16:30 Uhr) im Hinspiel auf die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Zwei Tage später (19.6., 20:30 Uhr) findet das Rückspiel statt. Die Skyliners belegen nach Abschluss der Gruppenphase in der Gruppe B den vierten und damit vorletzten Platz. Das Team von Head Coach Sebastian Gleim gewann lediglich eins von vier Spielen. Nichtsdestotrotz waren die Frankfurter bei den entsprechenden drei Niederlagen keineswegs ohne jegliche Chance. Demnach sollten die Ulmer die Hessen auf keinen Fall unterschätzen.

Obwohl die Spielweise der Skyliners auf das Verteidigen ausgerichtet ist, gilt es für die bisher ungeschlagenen Ulmer vor allem die drei Top-Spieler der Frankfurter zu beachten: Quantez Robertson, Gytis Masiulis und Yorman Polas Bartolo. Das Offensiv-Trio der Skyliners erzielte in den bisherigen vier Spielen des BBL-Finalturniers zusammen 36 Punkte im Schnitt.

Solide Verteidigung als Schlüssel zum Erfolg

Demzufolge ist es wichtig möglichst wenig Punkte des Gegners zuzulassen, wie Ulm-Trainer Jaka Lakovic in einem Interview auf der Vereinswebseite erläutert. "Es kommt vor allem auf unsere Verteidigung an. Bisher haben wir es geschafft, die sogenannten einfachen Dinge wie Schnellangriffe, Korbleger und zweite Chancen am Ring zu verhindern. Außerdem haben wir viele Rebounds geholt. Daran wollen wir festhalten", so Lakovic.

Auch offensiv ist der Ulmer Head Coach mit der Leistung seiner Spieler zufrieden. "Wir haben den Ball gut bewegt und als Team gespielt. Zusammen mit der aggressiven Verteidigung waren das die Aspekte, die uns in der Gruppenphase erfolgreich gemacht haben", so der 41-Jährige. Doch auch er weiß, dass in den K.O.-Spielen vieles anders laufen kann. "Jetzt geht es wieder bei null los – jetzt beginnt die echte Show. Dennoch wollen wir das Selbstbewusstsein und die Dinge, die wir bisher gut gemacht haben, mit ins Viertelfinale nehmen", so Lakovic.

Ulms Neuzugang Thomas Klepeisz, der sich laut eigener Aussage sehr schnell in das Team integriert hat, weiß ebenso, dass vor dem Viertelfinale gegen die Frankfurter andere Voraussetzungen herrschen. "Gegen einen defensiv eingestellten Gegner wie Frankfurt wird es sicherlich ein anderes Spiel als gegen unsere eher offensiv ausgerichteten Gruppengegner. Wenn man erfolgreich sein will, muss man aber gegen jedes Team bestehen. Das müssen wir jetzt zeigen", so der 28-Jährige.

Ulm-Neuzugang Thomas Klepeisz über seinen Wechsel nach Ulm und über den bevorstehenden Gegner aus Frankfurt

"Wir mussten von Beginn an um unser Leben spielen"

Wie schon in der Gruppenphase denkt man in Ulm weiterhin von Spiel zu Spiel. "Auch wenn es jetzt ein Hin- und Rückspiel gibt, müssen wir uns zunächst auf das erste Spiel konzentrieren. Wir wollen gegen Frankfurt unseren besten Basketball zeigen", so Lakovic. An der Einstellung der Mannschaft ändert laut dem Ulmer Trainer auch der ungewohnte Spielmodus nichts. "Auch wenn das Format ungewöhnlich ist, macht es für uns keinen großen Unterschied. Wir mussten von Beginn an um unser Leben spielen. Daran wird sich auch im Viertelfinale nichts ändern", so Lakovic.

Die Punkte aus Hin- und Rückspiel werden addiert. Somit zählt ein Sieg deutlich weniger als im gewöhnlichen Playoff-Modus. Folglich müssen die Ulmer Basketballer weiterhin eine konzentrierte und fokussierte Leistung an den Tag legen. Dann kann ihnen vielleicht auch der ganz große Coup gelingen.