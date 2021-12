Ulm verliert Verfolgerduell gegen Göttingen in letzter Sekunde

per Mail teilen

ratiopharm Ulm hat das Verfolger-Duell in der Basketball-Bundesliga gegen die BG Göttingen in letzter Sekunde knapp mit 86:88 verloren. Es war die erste Niederlage nach 14 Siegen gegen die Niedersachsen.

Während die BG Göttingen damit auf Rang drei klettert, muss Ulm sich nach der fünften Niederlage im 13. Saisonspiel mit Platz 8 begnügen. Dieser würde zur Playoff-Teilnahme reichen.

Zur Halbzeit lagen die Ulmer vor Geisterkulisse in der eigenen Arena mit 39:43 zurück. Ein Korbleger von Kamar Baldwin mit der Schlusssirene sorgte für die bittere Niederlage für die Schwaben und gleichzeitig den fünften Sieg in Folge für Göttingen. Eine längere Serie kann in der Bundesliga derzeit nur Tabellenführer Telekom Baskets Bonn (neun Siege) vorweisen.

Göttingen hatte zuvor zuletzt im Oktober 2014 gegen Ulm gewinnen können. Bester Werfer für die Ulmer war Jaron Blossomgame mit 23 Punkten.

Schwäbisches Duell am Sonntag gegen Ludwigsburg

Kommenden Sonntag (18 Uhr) trifft ratiopharm Ulm im Baden-Württemberg-Duell auf die Riesen Ludwigsburg, aktuell Tabellenvierter.

Heidelberg unterliegt Frankfurt

Die Academics Heidelberg mussten sich in Frankfurt mit 82:87 geschlagen geben. Zur Halbzeit stand es ausgeglichen 32:32. Vor dem Schlussviertel lagen die Heidelberger sogar mit zwei Punkten in Front, ehe die Hessen am Ende das stärkere Finish hatten. Heidelberg ist nach der zehnten Niederlage im 14. Saisonspiel Tabellen-15.