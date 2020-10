per Mail teilen

Die Basketballer von ratiopharm Ulm warten auch nach dem dritten Spiel im Eurocup auf ein Erfolgserlebnis.

Gegen Promitheas Patras aus Griechenland kassierte Ulm am Mittwochabend im zweithöchsten europäischen Wettbewerb eine 67:70 (34:38)- Heimniederlage. Dadurch fällt das Team von Trainer Jaka Lakovic auf den letzten Platz der Vorrundengruppe A zurück. Vor 3.518 Zuschauern entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, keine der beiden Mannschaften konnte sich entscheidend absetzen.

Die ersten beiden Viertel gingen aber dennoch knapp an Patras, obwohl Ulm in der Defensive eine ordentliche Leistung ablieferte. Nach der Halbzeit präsentierten sich die Hausherren im Angriff wesentlich konsequenter und gingen mit einer 53:50-Führung in den letzten Durchgang. Allerdings meldeten sich die Gäste wieder zurück und behielten nach einer spannenden Schlussphase die Oberhand.

Andreas Obst verpasst den Ausgleich

Mit dem letzten Wurf verpasste Andreas Obst von der Dreierlinie den Ausgleich, der eine Verlängerung zur Folge gehabt hätte. Bester Werfer war der Ulmer Zoran Dragic mit 17 Punkten, bei Patras überzeugte Langston Hall mit 16 Punkten und elf Assists.