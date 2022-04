Ludwigsburg gewinnt Spitzenspiel gegen Ulm

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben das Württemberg-Duell gegen ratiopharm Ulm gewonnen. Die Ludwigsburger gewannen das Spitzenspiel mit 74:61.

Das Spiel zwischen den Spitzenteams aus Ludwigsburg und Ulm begann zumindest offensiv eher fahrig. Viele Fehlwürfe prägten das Bild auf beiden Seiten, sodass sich keines der beiden Teams nennenswert absetzen konnten. Erst gegen Ende des ersten Viertels schafften es die Ludwigsburger Hausherren mit einem Schlussspurt einen Vorsprung von sechs Punkten herauszuspielen. Mit 18:12 ging es ins zweite Viertel.

Auch der zweite Durchgang blieb weitgehend ausgeglichen. Ludwigsburg führte stetsmit wenigen Punkten, die Ulmer ließen die Riesen zwar nicht davonziehen, schienen jedoch ihrerseits nicht in der Lage zu sein, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Beim Stand von 33:27 für Ludwigsburg eine halbe Minute vor Schluss hatten die Hausherren nach einem Ulmer Turnover die Chance, auf sieben Punkte wegzuziehen, doch Jordan Hulls verwarf den Buzzerbeater. So ging es mit einem fünf-Punkte-Vorsprung für Ludwigsburg in die Pause.

Ludwigsburg lässt nichts mehr anbrennen

Auch nach der Halbzeitpause änderte sich das Spiel kaum. Fünf Minuten vor Ende des dritten Drittels verwandelte Ludwigsburgs Rawle Alkins einen Dreier zur zehn-Punkte-Führung: 44:34 für Ludwigsburg. Ein Vorsprung, den Ludwigsburg nicht mehr her gab. Zwar bäumten sich die Ulme im vierten Viertel nochmal auf, die Riesen ließen die Gäste aber nicht mehr gefährlich werden. So siegte Ludwigsburg am Ende verdient mit 74:61 im Württemberg-Duell. Durch den Sieg verdrängen die Ludwigsburger den FC Bayern von Platz zwei in der Tabelle - die Bayern haben allerdings noch zwei Spiele weniger absolviert. Ulm ist nach der Niederlage Vierter, Spitzenreiter sind die Telekom Baskets Bonn.

Crailsheim hofft noch auf Playoffs

Die Hakro Merlins Crailsheim (13:13) hofft als Neunter weiter auf die Playoff-Teilnahme. Gegen die MLP Academics Heidelberg siegten die Gastgeber dank einer starken zweiten Halbzeit 87:72 (34:42). Jaren Lewis überzeugten bei Crailsheim mit 30 Punkten.