Ulmer Basketballer nach Heimsieg weiter auf Playoff-Kurs

In einem überzeugenden Spiel in der Basketball-Bundesliga hat ratiopharm Ulm die Hamburg Towers 112:78 geschlagen und hat gute Chancen auf die Qualifikation für die Playoffs.

Die Ulmer Basketballer erwischten am Sonntagnachmittag vor 4.700 Fans in der Arena in Neu-Ulm den besseren Start in die Partie, führten schnell mit zwölf Punkten. Im Verlauf des ersten Viertels kam Hamburg aber auf drei Zähler heran. Das zweite Viertel war zunächst eng, bis die Gastgeber konsequenter trafen und so mit 19 Punkten Vorsprung in die Pause gingen.

Auch im dritten und vierten Viertel dominierten die Ulmer. Zwar warfen die Hamburger häufiger auf den Korb, die Gastgeber waren aber treffsicherer in ihren Aktionen. Und so purzelte knapp vier Minuten vor Schluss die 100-Punkte-Marke. Karim Jallow verwandelte einen von zwei Freiwürfen zum zwischenzeitlichen 100:71. Erfolgreichster Werfer bei den Gastgebern war jedoch Fedor Zugic mit 25 Punkten. Für Hamburg traf Ryan Taylor mit 19 Punkten am besten.

Academics Heidelberg erfolgreich gegen Bamberg

Auch beim Liga-Konkurrenten aus Heidelberg fiel am Sonntag die 100-Punkte-Marke. Im Heimspiel gegen die Brose Baskets aus Bamberg setzten sich die MLP Academics Heidelberg mit 109:100 durch. Top-Scorer für die Heidelberger, die aber keine Chance auf die Playoffs haben, war Eric Washington mit 26 Punkten.