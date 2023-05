Ulm steht kurz vor der Sensation: "Druck lastet jetzt auch auf uns"

Die Ulmer Basketballer führen im Viertelfinale der BBL-Playoffs 2:1 gegen Topfavorit Berlin. Am Mittwochabend können die Schwaben zu Hause die Überraschung perfekt machen und in das Halbfinale einziehen.

"Der Druck lastet natürlich nun auch auf uns, damit müssen wir klarkommen und wir dürfen jetzt nicht irgendwie ängstlich spielen, sondern wir müssen weiterhin physisch agieren", sagt Ulms Cheftrainer Anton Gavel vor dem vierten und möglicherweise entscheidenden Playoffspiel gegen Alba Berlin.

Alba Berlin - ratiopharm Ulm: Drei Spiele, drei Auswärtssiege

Die Ulmer gewannen die Spiele 1 und 3 in Berlin, waren in beiden Partien krasser Außenseiter. "Niemand hat da etwas von uns erwartet", sagt Gavel. Das zweite Spiel in Ulm, als die Schwaben eigentlich nachlegen wollten, ging hingegen verloren.

Am Mittwochabend (20:30 Uhr) besteht nun die Chance, in hemischer Halle den Sack zuzumachen und in das Halbfinale der Playoffs in der Basketball-Bundesliga (BBL) einzuziehen. Dabei können die Ulmer wieder auf die lautstarke Unterstützung der eigenen Fans setzen. Es werden mehr als 6.000 Zuschauer erwartet. Laut dem Verein gibt es noch wenige Restkarten, die aus dem Auswärtskontingent zurückgeschickt worden seien.

Sollte Ulm das Spiel verlieren, wird es am Freitag (20:30 Uhr) ein entscheidendes fünftes Spiel in Berlin geben. Das möchten Gavel und sein Team natürlich vermeiden, daher auch der Druck, der am Mittwochabend auf den Baden-Württembergern lastet. Gewaltig unter Zugzwang steht aber auch der Gegner aus der Bundeshauptstadt. Alba Berlin hat die vergangenen drei Jahre die Deutsche Meisterschaft gewonnen und gilt auch in diesem Jahr als einer der Topfavoriten auf den Titel. Ein Ausscheiden im Viertelfinale wäre eine Riesenenttäuschung.

Bessere Verteidigung als in Spiel 2 als Schlüssel zum Sieg

Was für den einen eine große Enttäuschung wäre, wäre für den anderen eine kleine Sensation. Damit diese gelingen kann, sei es wichtig, vor allem "in der Defensive taktisch fokussiert zu bleiben", sagt Gavel. Laut dem 38-Jährigen ist das im zweiten Spiel, das Ulm verloren hat, nicht so gut gelungen.

Der Trainer, der bisher zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft ist, verlangt für das kommende Spiel volle Energie von Beginn an. Es müsse alles passen und das Team müsse bereit sein. "Die Mannschaft weiß, was auf dem Spiel steht", sagt der Coach.