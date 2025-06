Matchwinner Jallow: mit Münchner Vergangenheit zum Ulmer Final-Flow

Die Ulmer Basketballer haben in der Finalserie um die Meisterschaft gegen die Bayern den Ausgleich geschafft. Und das auch dank des Ex-Münchners Karim Jallow und einer Besonderheit.

Die Ränge in der Neu-Ulmer Arena hatten sich schon fast geleert, rund um die grauen und leuchtend orangefarbenen Sitzschalen ließ sich nur noch erahnen, wie die Luft an diesem Abend geflirrt hatte und wie sehr die Fans der Ulmer Basketballer mit ihrem Team gezittert, gebangt und schließlich gejubelt hatten, als Karim Jallow zum Interview kam. Der 79:64-Sieg und damit der Ausgleich zum 1:1 in der Finalserie um die Deutsche Meisterschaft gegen Bayern München waren in seinem Gesicht unübersehbar.

Jallow, aufgewachsen an der Isar, inzwischen aber an der Donau zu Hause, strahlte. "Das war ultra wichtig", sagte Jallow im Gespräch mit SWR Sport und legte die Stirn dann doch kurz in Falten. "Dass wir auf 1:1 gestellt haben, das war für die Moral der Mannschaft sehr wichtig. Und hat auch den Bayern gezeigt, dass wir sie schlagen können."

Matchwinner mit Münchner Vergangenheit

Und das auch, weil Jallow als Matchwinner voranging, das Team antrieb und traf. 23 Punkte, sechs Rebounds, drei Steals – das ist die beeindruckende Bilanz des 28-Jährigen, der in der Jugend der Bayern ausgebildet wurde und bis 2018 für die Münchner auf dem Court stand. Von den Bayern ging`s für Jallow dann in die Barockstadt Ludwigsburg und mit Zwischenstopp in Braunschweig nach Ulm.

Hier ist Jallow sportlich angekommen – feierte mit den Ulmern 2023 die deutsche Meisterschaft. Und weiß deshalb genau, wie es ist als Underdog in die Finalserie zu gehen. Auch gegen die Baskets aus Bonn rechneten viele den Ulmern eher Außenseiterchancen aus. Doch Jallow und seine Teamkollegen sicherten sich den Titel.

Underdog auf Augenhöhe

Und so könnte auch dieser Erfahrungswert in der aktuellen Serie noch eine wichtige Rolle spielen. Denn die Ulmer haben nach der deutlichen Niederlage im ersten Spiel am Mittwochabend vor heimischen Publikum gezeigt: Sie können mehr als nur mit den Bayern mithalten. "Das ist eine Finalserie auf Augenhöhe", so Jallow.

Und das auch dank des Small Forwards und seiner starken Leistung. Darauf angesprochen will Karim Jallow sich selbst gar nicht so sehr zum Thema machen, stellt lieber Teamleistung und eine andere Besonderheit in den Mittelpunkt. "Die Energie hier von den Fans ist Wahnsinn. Das überträgt sich auf uns und aufs Spielfeld. Deshalb sind wir hier schwer zu stoppen", sagt Jallow und grinst schon wieder fast unweigerlich. "Wir spielen hier zu Hause mit so einem geilen Flow."

Den Heim-Flow mit nach München nehmen

Der Flow schlägt sich auch in der Statistik nieder: In der regulären Saison haben die Ulmer 15 der 16 Heimspiele gewonnen und blieben in den Playoffs zu Hause gar ganz ohne Niederlage. Schon vor der Partie am Mittwoch hatte Coach Ty Harrelson an die Fans appelliert und die füllten die Worte des Trainers mit Leben, ließen die Halle schon vor dem Sprungball mit orangenfarbenen, leuchtenden Luftballons erstrahlen und sorgten mit einer Choreo für die besondere Ulmer Atmosphäre.

"Jetzt müssen wir einen Weg finden, auch auswärts ein Spiel zu holen. Aber dieser Sieg hat uns gepusht", so Jallow. Mit einer starken Defense und im dritten und vierten Viertel einem anderen Selbstbewusstsein, erspielten sich die Ulmer den Erfolg. Und wollen am Samstag bei Spiel drei, dann wieder in München, darauf aufbauen. "Wir werden auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen als in Spiel eins in München", sagt er. Das Heim-Gesicht im Bestfall.

Termin-Trubel um Talente

Wenn die Entscheidung um die Meisterschaft in der kommenden Woche – frühestens in Spiel vier fällt, dürften den Ulmer Basketballern ihre Top-Talente Ben Saraf und Noa Essengue wohl fehlen. Beide sind Kandidaten für den NBA-Draft, der in den Nächten zu Donnerstag und Freitag der kommenden Woche in New York stattfindet. Ein Thema sollte das nach dem Erfolg in Spiel zwei am Mittwochabend aber nicht sein. Und so sprach Karim Jallow viel lieber über München, die Moral und verabschiedete sich mit einem breiten Grinsen.