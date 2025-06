"Einfach nur geil": Ulmer Basketballer greifen nach Meistertitel

Die Ulmer Basketballer haben sich im Finale um die Meisterschaft den ersten Matchball erspielt. Fans und Verantwortliche sind heiser - und heiß auf den Titel. Und danken einem besonderen Matchwinner.

Große Schritte können Basketball-Profis allein aufgrund ihrer Körpergröße fast alle machen. Die Ulmer Basketballer aber haben mit ihrem Sieg am Samstagabend gegen Bayern München in der Finalserie der Bundesliga noch viel mehr geschafft. "Es war ein massiver Schritt", sagte Justinian Jessup, der in Spiel drei beim zweiten Sieg der Ulmer in der Serie Best-of-Five zum Matchwinner avancierte und als Topscorer mit 22 Punkten großen Anteil an eben jenem Schritt hatte.

Beim 81:79 der Ulmer in München steuerte der US-Amerikaner nicht nur die letzten zehn Punkte für die Gäste bei, sondern versenkte dabei auch noch drei Würfe von der Dreierlinie. "Wir haben nie aufgegeben, die Mentalität war enorm, wir haben uns diesen Sieg erkämpft", so Jessup. Damit und mit diesem zweiten Sieg setzen er und seine Teamkollegen die in der Finalserie eigentlich favorisierten Bayern mächtig unter Druck.

Bayern-Coach Herbert plant Veränderungen

Gordon Herbert, Trainer der Münchner, der einst mit dem deutschen Nationalteam den Weltmeister-Titel holte, war nach der Schlusssirene für einen Moment sprachlos und ging kopfschüttelnd vom Parkett. Und das auch, weil es zwischenzeitlich und mit einer deutlichen Führung der Bayern nicht danach ausgesehen hatte, als würde der Favorit das nächste Spiel verlieren und in der Final-Serie tatsächlich stolpern.

"Es ist jetzt natürlich auch eine psychologische Sache", sagte Herbert später. "Wir müssen dorthin gehen und daran glauben. Wir haben schon große Spiele auswärts gewonnen und werden ein paar Sachen verändern." Damit dürfte Herbert auch darauf reagieren, dass die Münchner die Partie aus der Hand gaben und vor allem gegen Jessup in den Schlussminuten kein Mittel fanden.

"JJ" mit tragender Rolle

Hatte Teamkollege Karim Jallow in Spiel zwei noch die Bayern zur Verzweiflung gebracht, war er am Samstagabend sichtlich beeindruckt von dem, was Jessup in der Schlussphase auf das Parkett gezaubert hatte. "JJ hat uns die letzten Minuten ziemlich gecarried", sagte Jallow über die tragende Rolle seines Mitspielers. "Aber ich bin auch wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Hier zu gewinnen ist nicht einfach, jetzt gehen wir mit viel Selbstvertrauen in Spiel vier."

Das steigt am Dienstag - für die Ulmer dann wieder vor heimischer Kulisse, die die Basketballer in dieser Saison in der eigenen Halle beinahe unbesiegbar gemacht hat. Nur eine Niederlage kassierten die Ulmer zu Hause in Liga und Playoffs, aber auch in München präsentierten sich die Ulmer Fans stark.

Fans heiser und heiß auf Dienstag

"Sie waren großartig, so eine atemberaubende Stimmung habe ich auswärts noch nie erlebt", verriet Jessup. Viele der Mitgereisten hatten nach der Partie kaum mehr Stimme, feierten mit eben jenem hörbaren Rest aber ausgelassen. "Uuulmmmer", brüllten sie in die Mikros. "Geil, geil, geil, einfach nur. geil."

Eine Steigerung von eben jener Ekstase aber könnte es dann noch geben. Am Dienstag (20:00 Uhr, im Livestream auf swr.de/sport) empfangen die Ulmer den FC Bayern München Basketball zu Spiel vier und können mit einem Sieg die Meisterschaft klarmachen. "Es gibt nichts Geileres als einen Matchball zu haben", sagt Jallow. Und vielleicht ja am späten Dienstagabend den Titel. Für ihn und seine Teamkollegen wäre es der zweite nach 2023 und der nächste ganz große Schritt.