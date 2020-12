Die Ulmer Basketballer bleiben an der Tabellenspitze der Bundesliga. Gegen Vechta gab es einen knappen Sieg. Die erste Niederlage setzte es hingegen für Crailsheim in einem baden-württembergischen Duell.

Ratiopharm Ulm bleibt in der Basketball-Bundesliga makellos. Der Halbfinalist des Finalturniers im Juni bezwang in seinem vierten Saisonspiel am Sonntag Rasta Vechta nervenstark 74:73 (35:32) und setzte sich mit 8:0 Punkten zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Nationalspieler Andreas Obst (13 Punkte) war dabei der beste Werfer. Bei den Gastgebern wurde die Punkteausbeute von vielen Spielern erledigt. Nach dem ersten Viertel hatten bereits sieben Akteure gepunktet. Den entscheidenden Freiwurf versenkte Center Dylan Osetkowski wenige Sekunde vor der Schlusssirene zum mühevollen Sieg. Am Dienstag geht es für die Ulmer im EuroCup gegen Podgorica weiter.

Erste Niederlage für Crailsheim

Die MHP Riesen Ludwigsburg haben im Baden-Württemberg-Duell den HAKRO Merlins Crailsheim ihre erste Saison-Niederlage beigebracht. Beim 97:88-Erfolg der Barockstädter überragte Barry Brown Jr. mit 30 Punkten und fünf Rebounds. Für die Merlins war es die erste Niederlage nach zuvor drei Siegen. Die Ludwigsburger waren mit einem fulminanten 11:1-Start in die Partie gestürmt, zur Pause war der Vorsprung bei 49:43 allerdings überschaubar. Danach bauten die Gastgeber ihre Führung sukzessive aus und gewannen letztlich verdient. Für beide Teams stehen jetzt jeweils 6:2 Punkte zu Buche. Ludwigsburg ist Tabellen-Sechster, Crailsheim einen Platz dahinter. Für die Ludwigsburger geht es schon am Dienstag gegen Alba Berlin mit dem nächsten Heimspiel weiter. Die Crailsheimer empfangen am Mittwoch Aufsteiger Chemnitz.