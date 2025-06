Ratiopharm Ulm erkämpft sich Matchball gegen Würzburg

Ratiopharm Ulm braucht nur noch einen Sieg fürs Finale. Denn nach einem furiosen Auftritt gegen Würzburg steht es im Playoff-Halbfinale 2:1.

Karim Jallow und Justinian Jessup führten Ratiopharm Ulm zu einem souveränen 99:86-Sieg im Playoff-Halbfinale gegen die Würzburg Baskets. Damit steht es in der Best-of-Five-Serie 2:1 für die Ulmer und die Schwaben können mit einem Sieg am kommenden Dienstag (18:30 Uhr) ins Finale einziehen.

Ulm erwischte einen guten Start und ging flott in Führung. Karim Jallow war einer der Aktivposten im Ulmer Spiel - stark unterm Korb, dann jedoch mit ein paar Schwächen in der Dreierzone. Seine Fehlwürfe von draußen und mehrere Turnover ermöglichten es den Würzburgern, in dieser frühen Phase mitzuhalten und gegen Ende des ersten Viertels sogar in Führung zu gehen (17:20).

Jessup und Jallow bringen Ulm in Führung

Der zweite Durchgang begann ähnlich intensiv. Ulm machte Druck vorne und schaffte es hinten, die Geschwindigkeit aus dem Würzburger Angriffsspiel zu nehmen. Das Team von Trainer Ty Harrelson brachte die Würzburger auf diese Weise dazu, es mit komplizierten Würfen zu versuchen. Dank der konsequenten Rebound-Arbeit holte Ulm sich die Führung zurück und konnte sie vor allem dank Justinian Jessup und Karim Jallow bis zur Halbzeit auf 48:37 ausbauen.

Spiel 4 im Livestream Der Bayerische Rundfunk zeigt das vierte Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie zwischen Ratiopharm Ulm und den Würzburg Baskets im Livestream . Anwurf ist am Dienstag, 10. Juni, um 18:30 Uhr.

Auch im dritten Viertel waren Jallow und Jessup nicht zu stoppen. Die Würzburger Angriffe wurden angesichts des Rückstands immer hektischer. Die Folge: häufige Ballgewinne, einfache Punkte und eine 68:55-Führung für Ulm.

Ulms zeigt Würzburg die Grenzen auf

Mit dieser Führung im Rücken griff Ulm im letzten Viertel sogar in die Trick-Kiste: Erst war es Jallow mit dem Alley-Oop-Pass auf Márcio Santos. Dann zeigten Jessup und Santos, dass sie dieses Kunststück ebenfalls beherrschen. Und spätestens als Marcio Santos mit seiner dritten Aktion zum Slamdunk ansetzte, war der Würzburger Widerstand gebrochen. In der Schlussphase schickte Baskets-Trainer Sašo Filipovski seine zweite Garde aufs Parkett, um seine Topspieler für den Kampf gegen das Saison-Aus zu schonen. Dann kann Ulm mit einem Sieg ins Finale der Basketball-Bundesliga einziehen.