Ratiopharm Ulm geht gegen Alba Berlin unter

Basketball-Bundesligist Ratiopharm Ulm hat das Heimspiel gegen Alba Berlin am Sonntagabend deutlich verloren. Am Ende hieß es gegen den Deutschen Meister 83 zu 110.

Dem Offensivfeuerwerk von Alba Berlin hatte Ratiopharm Ulm an diesem Abend nicht einmal ein Streichholz entgegenzusetzen. Zwar gingen die Ulmer in der ersten Spielminute durch Karim Jallow durch ein Drei-Punkt-Spiel in Führung. Danach war der Meister aber nicht mehr aufzuhalten. Bei Alba klappte in den ersten Minuten alles, bei Ulm nicht viel. Und so war das Match schon nach dem ersten Viertel entschieden. Mit 32 zu 16 war der deutsche Meister da schon weggezogen.

Sinnbildlich für das Spiel: Ratiopharm Ulm (hier mit Thomas Klepeisz) ging gegen den Meister (mit Konstantin Schneider) förmlich unter. IMAGO imago

Kein Aufbäumen im zweiten Viertel

Auch in Durchgang zwei spielte Berlin für Ulm viel zu schnell. Alba war Varianten-reich auf dem Parkett, fand immer den freien Mitspieler in einer völlig überforderten Ulmer Defensive. Ulm hatte kaum eine Chance sich wirklich zu wehren, zu abgezockt spielte Berlin in dieser Phase des Spiels. Mit einer 62 zu 36 Führung für Berlin ging es in die Pause.

Testspiel-Charakter nach der Pause

Allen Akteuren war nach der Pause klar, dass Ulm in dieses Spiel nicht mehr zurück finden konnte. Das Spiel hatte jetzt den Charakter eines Vorbereitungsspiels. Dem brasilianischen Aufbauspieler dos Santos bei Ratiopharm Ulm war es zu verdanken, dass der Vorsprung für Berlin nicht noch größer wurde. Schon Anfang des dritten Viertels hatte Alba mehr als 30 Punkte Vorsprung. Die drittbeste Liga-Abwehr aus Ulm war an diesem Abend nicht anwesend.

Noch bisschen was für die Fans

Immerhin gab sich Ulm in der Partie nicht gänzlich auf. Für einige Szenen gab es im Schlussviertel sogar noch Applaus von den Fans. Bereits fünf Minuten vor dem Ende machte der Meister die 100 Punkte voll. Berlin und Ulm trennten an diesem Abend Welten. Die Chance zur Wiedergutmachung hat Ratiopharm Ulm bereits am kommenden Mittwoch im Eurocup. In der Liga muss Ulm am 27. Dezember in Ludwigsburg antreten.